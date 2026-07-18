Concurso "Ética Juvenil" distingue a jóvenes que visibilizaron actos de corrupción cotidiana. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
Concurso "Ética Juvenil" distingue a jóvenes que visibilizaron actos de corrupción cotidiana. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Consejo Privado Anticorrupción (CPA) premió a cuatro estudiantes universitarios que expusieron, a través de videos publicados en TikTok, casos de corrupción cotidiana durante el concurso “Ética Juvenil”, una iniciativa que reunió a jóvenes de Lima, Piura, Trujillo, Cusco, Huancayo y otras regiones del país.

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