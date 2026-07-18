El Consejo Privado Anticorrupción (CPA) premió a cuatro estudiantes universitarios que expusieron, a través de videos publicados en TikTok, casos de corrupción cotidiana durante el concurso “Ética Juvenil”, una iniciativa que reunió a jóvenes de Lima, Piura, Trujillo, Cusco, Huancayo y otras regiones del país.

El primer lugar fue obtenido por Martín Quintana, de 23 años, estudiante de Comunicación y Publicidad de la Universidad Científica del Sur, quien presentó un video sobre el dilema de descubrir que un amigo había falsificado un certificado médico. El segundo puesto fue para Franco Ruiz, de 21 años, de la Universidad de Piura, con un relato sobre un pago indebido durante un examen de manejo. El tercer lugar fue compartido por Piero Torres, de 18 años, de la Universidad de Piura, e Iván Pianto, de 20 años, de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, quienes abordaron casos de sobornos para aprobar cursos.

Universitarios son premiados por denunciar la corrupción cotidiana en videos de TikTok. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

Los videos ganadores trataron situaciones como sobornos, falsificación de documentos, pagos indebidos para realizar trámites, uso de contactos para evitar procesos, favoritismo y la denominada “cultura de la dádiva”, entendida como la entrega de pequeños obsequios a cambio de recibir un trato preferencial.

La convocatoria reunió a más de 30 participantes de distintas universidades y regiones del país. Las propuestas fueron evaluadas por un jurado integrado por Michelle Szejer Aragones, presidenta de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión; la periodista Maite Vizcarra; Mauricio Chereque, editor de la página de Opinión de El Comercio; Julio Talledo, CEO de Verne; y Mara Seminario, representante del CPA. Entre los criterios considerados estuvieron la creatividad, la claridad del mensaje, la calidad audiovisual y la capacidad de generar reflexión.

Durante la ceremonia de premiación, el presidente del Consejo Privado Anticorrupción, José Dextre Chacón, señaló que la integridad se construye mediante decisiones cotidianas y anunció que la institución continuará promoviendo iniciativas dirigidas a los jóvenes para fomentar la lucha contra la corrupción desde las aulas.

El CPA señaló que continuará impulsando iniciativas dirigidas a jóvenes para promover la integridad y la reflexión sobre la corrupción desde los espacios educativos. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

Por su parte, Martín Quintana indicó que su principal motivación fue mostrar cómo las personas pueden desarrollar una actitud crítica frente a los actos de corrupción presentes en su entorno. “Es importante la labor que tenemos porque somos observadores y fiscalizadores de todo lo que puede pasar en la vida diaria y uno siempre tiene que crear conciencia en separar lo bueno y lo malo” , expresó.

El CPA destacó que el concurso busca promover la ética como una práctica cotidiana entre los jóvenes, en un contexto en el que la Contraloría General de la República estimó que la corrupción generó pérdidas superiores al 12,7% del presupuesto público en 2023, equivalentes a aproximadamente S/ 24.268 millones.