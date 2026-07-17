Como parte de las actividades por Fiestas Patrias, este viernes 17 de julio fue presentada la camiseta “más grande” de la Blanquirroja en la Plaza Manco Cápac de La Victoria junto a vecinos, autoridades y destacadas figuras del deporte nacional.

La ceremonia estuvo encabezada por el alcalde distrital Rubén Cano, quien participó junto a la medallista olímpica de voley Rosa García, el exfutbolista Waldir Sáenz y un representante de la empresa encargada de elaborar la prenda.

Esta lleva impresa la frase “Municipalidad de La Victoria. ¡Viva el Perú! Que Dios me los bendiga” y fue exhibida como parte de las actividades previas a la conmemoración de los 205 años de la independencia nacional.

En el evento, los asistentes dejaron mensajes de aliento, plasmando sus firmas en la prenda, que luego fue elevada con una grúa para que el público pudiera apreciar su tamaño desde los alrededores de la plaza.

Además, el municipio entregó reconocimientos a García, integrante de la selección peruana de voleibol que logró la medalla de plata en Seúl 1988, y a Sáenz, goleador histórico de Alianza Lima.

La camiseta permanecerá en exhibición en la Plaza Manco Cápac este sábado, durante el desfile patriótico del distrito, como parte de las actividades cívicas previas a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar.

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