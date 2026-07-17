Durante la jornada, vecinos dejaron mensajes de aliento al país en la camiseta gigante. | Foto: Andina / Juan Carlos Guzmán
Durante la jornada, vecinos dejaron mensajes de aliento al país en la camiseta gigante. | Foto: Andina / Juan Carlos Guzmán
Por Redacción EC

Como parte de las actividades por Fiestas Patrias, este viernes 17 de julio fue presentada la camiseta “más grande” de la Blanquirroja en la Plaza Manco Cápac de La Victoria junto a vecinos, autoridades y destacadas figuras del deporte nacional.

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