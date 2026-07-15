La comuna distrital informó que la medida busca garantizar la seguridad durante la actividad oficial por Fiestas Patrias | Foto: MDPL (Facebook)
La comuna distrital informó que la medida busca garantizar la seguridad durante la actividad oficial por Fiestas Patrias | Foto: MDPL (Facebook)
Por Redacción EC

Este viernes 17 de julio, a partir de las 8 a. m., diversas calles y avenidas colindantes a la cuadra 5 de la avenida General Manuel Vivanco en Pueblo Libre, estarán cerradas al tránsito vehicular por el Desfile Cívico Patriótico y Pasacalle 2026, organizado por el municipio.

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