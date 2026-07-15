Este viernes 17 de julio, a partir de las 8 a. m., diversas calles y avenidas colindantes a la cuadra 5 de la avenida General Manuel Vivanco en Pueblo Libre, estarán cerradas al tránsito vehicular por el Desfile Cívico Patriótico y Pasacalle 2026, organizado por el municipio.

De ese modo, la comuna informó que, con el objetivo de garantizar la seguridad del evento, donde participarán delegaciones escolares y otras instituciones, se restringirá el tránsito en los alrededores del Parque 3 de Octubre. Ante ello, se implementó un plan de desvíos para orientar a los conductores.

Puntos de cierre vehicular este viernes

La avenida General Manuel Vivanco permanecerá cerrada en su totalidad desde el cruce con la avenida Antonio José de Sucre hasta la avenida Brasil (óvalo Brasil).

De igual forma, se bloquearán los ingresos a la zona del desfile desde la calle Antonio Polo, calle Jorge Chávez, avenida San Martín, jirón José Manuel Ugarteche, calle María Parado de Bellido y el jirón José Santiago Wagner.

Los conductores podrán tomar como rutas alternas las avenidas Simón Bolívar, José Leguía y Meléndez, Paso de los Andes, Manuel Cipriano Dulanto y el jirón Cabo Nicolás Gutarra. Además de las avenidas Brasil y Sucre, que permanecerán abiertas.

"Les recomendamos revisar el mapa de rutas alternas y tomar las precauciones necesarias para facilitar un tránsito seguro y ordenado", advirtió la municipalidad en sus redes sociales.

Más de 23 congresistas peruanos viajaron fuera del país entre junio y julio de 2026, generando cuestionamientos por los altos costos de viáticos y pasajes. El informe de Punto Final revela que 57 legisladores ya han realizado viajes al exterior en lo que va del 2026, incluyendo visitas a Paraguay, Serbia, Estados Unidos, Panamá y Francia para eventos interparlamentarios y culturales.

¿Qué es el Desfile Cívico Patriótico?

El Desfile Cívico Patriótico es una tradicional celebración civil realizada en los diferentes distritos del Perú durante el mes de julio, con el objetivo de conmemorar la Independencia nacional.

A diferencia del Desfile Cívico-Militar, conocido también como la Gran Parada Militar, que se realiza cada 29 de julio con la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y otras instituciones, el Desfile Cívico es un evento vecinal, escolar y cultural organizado de forma independiente por cada municipio.