Tras la ola de especulaciones y la desinformación que inundó las redes sociales sobre un supuesto robo del vehículo de Carlos Vílchez en Pueblo Libre, el propio conductor decidió aclarar lo ocurrido y desmentir varios de los datos difundidos. El incidente, ocurrido en los alrededores del club AELU mientras el humorista compartía un momento familiar en casa de su madre, expuso una serie de carencias en el sistema de vigilancia distrital y una evidente contradicción entre el reporte oficial de las autoridades y la realidad de los daños sufridos por su vehículo de alta gama. Visiblemente afectado por la situación, el artista no solo detalló la magnitud del ataque, sino que también cuestionó duramente la respuesta del municipio ante un acto que considera un ensañamiento deliberado contra su propiedad. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁL ES LA VERDAD DETRÁS DEL ATAQUE AL VEHÍCULO DEL COMEDIANTE?

Carlos Vílchez fue enfático al descartar que haya sido víctima de un robo. Según explicó, lo ocurrido corresponde más bien a un acto de vandalismo, ya que ninguna de las piezas afectadas fue sustraída. “No fue un intento de robo, no. No se llevaron nada: lo han roto”, declaró, dejando claro que el objetivo no habría sido económico.

El presentador detalló que su vehículo sufrió daños en el espejo lateral del copiloto y en la tapa del tanque de gasolina, elementos que fueron destruidos sin ser retirados. Esta situación le resultó particularmente extraña, ya que, según comentó, dichas piezas tienen un alto valor en el mercado. “Un delincuente no hace eso; el delincuente se lleva el espejo. Eso es caro”, afirmó, sugiriendo que detrás del hecho podría haber una intención de perjudicarlo directamente.

¿POR QUÉ NO SE HA LOGRADO IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLES?

Tras descubrir los daños, Vílchez intentó acceder a imágenes de cámaras de seguridad para identificar al responsable, pero no obtuvo resultados. Según relató, las cámaras instaladas por la municipalidad no cubren el lugar exacto donde ocurrió el incidente. “Fui al municipio y… ‘No, hasta ahí no llega la cámara’, me dijo”, contó con evidente sorpresa.

A esta limitación se sumó un problema adicional: el sistema de vigilancia del edificio donde vive su madre, que sí apunta hacia la calle, se encontraba fuera de servicio. “La cámara del edificio de mi mamá… está en mantenimiento hasta la próxima semana. Más piña no pude ser”, comentó, evidenciando su frustración.

La ausencia de registros visuales impidió avanzar en la identificación del responsable, dejando el caso sin mayores pistas y aumentando la sensación de vulnerabilidad en la zona, según informa Infobae.

Vílchez lamentó lo ocurrido y expresó su deseo de confrontar al responsable. “Yo quería… preguntarle cara a cara: ‘¿Por qué has hecho esto?’”, manifestó, dejando en evidencia su desconcierto ante un ataque sin aparente beneficio para quien lo cometió.

@americatelevision ¡UN DOLOR DE CABEZA! Carlos Vílchez aclaró que no intentaron robarle su auto, sino que rompieron partes de su vehículo. De lunes a viernes no te pierdas #AméricaEspectáculos Mira los programas completos y 100% GRATIS* -Solo Perú- en #tvGO] [Link en la BIO ↑] ♬ sonido original - América Televisión

¿QUÉ REACCIÓN GENERÓ EL CASO Y QUÉ DIJO LA MUNICIPALIDAD?

El caso se difundió rápidamente en redes sociales, donde inicialmente se habló de un robo, lo que motivó la intervención de la Municipalidad de Pueblo Libre. La entidad emitió un comunicado en el que negó que se tratara de un delito de mayor gravedad. “No se ha producido ningún robo de vehículo ni de pertenencias personales. (...) Este acto, si bien reprochable, no constituye un robo de mayor magnitud ni un hecho que refleje una situación de inseguridad generalizada en el distrito”, precisó, intentando calmar la preocupación ciudadana.

No obstante, la situación generó opiniones divididas entre los vecinos. Mientras algunos consideraron que el hecho fue exagerado, otros señalaron que no se debe restar importancia a ningún acto delictivo.

VÍDEO RECOMENDADO: