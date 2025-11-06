Municipalidad de Lima niega ser responsable del forado en auxiliar de Av. Brasil. Foto: Canal N
Municipalidad de Lima niega ser responsable del forado en auxiliar de Av. Brasil. Foto: Canal N
Redacción EC
Redacción EC

A través de un comunicado la deslindaron que fueron los causantes del cruce con la avenida La Marina, en el límite de los distritos de Pueblo Libre y Magdalena, y que causó alerta en los vecinos.

El hueco ha generado que la Municipalidad de Pueblo Libre cierre la pista y se desvíe el transporte público y peatonal, sin embargo, según constató Canal N, bicicletas, scooters y motos eléctricas siguen transitando con riesgo.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

"Se ha verificado también que, en dicho lugar, se encontraba instalada una cámara de telecomunicaciones perteneciente a la empresa Movistar que habría colapsado a raíz de una fuga de agua del sistema de alcantarillado operado por SEDAPAL S. A. Este evento habría traído al tapiaje del forado reportado por el R.V.C.“, señala el escrito.

La MML puntualizó que se ha coordinado la reparación y cierre de dicha abertura sobre calzada con la empresa Movistar, que ha asumido su responsabilidad y procedido con la reparación del daño registrado.

Rutas de Lima: Poder Judicial ordena suspender cobro en peajes de Villa El Salvador y Punta Negra


Además, como entidad que encabeza el proyecto en mención, respalda las acciones de la Municipalidad de Lima para salvaguardar la seguridad de los transeúntes y conductores, a fin de evitar cualquier accidente hasta que la empresa responsable culmine la ejecución de la reparación.

Vías alternas por subsanación

Mientras duren los trabajos, los vehículos que antes circulaban por la auxiliar deberán desviar por la avenida La Marina y reincorporarse por el jirón Amazonas.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC