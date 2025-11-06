A través de un comunicado la Municipalidad de Lima (MML) y EMAPE deslindaron que fueron los causantes del forado en la vía auxiliar en la avenida Brasil cruce con la avenida La Marina, en el límite de los distritos de Pueblo Libre y Magdalena, y que causó alerta en los vecinos.

El hueco ha generado que la Municipalidad de Pueblo Libre cierre la pista y se desvíe el transporte público y peatonal, sin embargo, según constató Canal N, bicicletas, scooters y motos eléctricas siguen transitando con riesgo.

"Se ha verificado también que, en dicho lugar, se encontraba instalada una cámara de telecomunicaciones perteneciente a la empresa Movistar que habría colapsado a raíz de una fuga de agua del sistema de alcantarillado operado por SEDAPAL S. A. Este evento habría traído al tapiaje del forado reportado por el R.V.C.“, señala el escrito.

La MML puntualizó que se ha coordinado la reparación y cierre de dicha abertura sobre calzada con la empresa Movistar, que ha asumido su responsabilidad y procedido con la reparación del daño registrado.

Además, como entidad que encabeza el proyecto en mención, respalda las acciones de la Municipalidad de Lima para salvaguardar la seguridad de los transeúntes y conductores, a fin de evitar cualquier accidente hasta que la empresa responsable culmine la ejecución de la reparación.

Vías alternas por subsanación

Mientras duren los trabajos, los vehículos que antes circulaban por la auxiliar deberán desviar por la avenida La Marina y reincorporarse por el jirón Amazonas.