Gladys Pereyra Colchado
Elizabeth Peralta volvió a prisión: los entretelones de un “error” que dejó a la fiscal libre por 6 días
La libertad le duró seis días. La fiscal suspendida Elizabeth Peralta Santur, involucrada en el caso Andrés Hurtado ‘Chibolín’, volvió por entregarse a la justicia luego de que se dictara una orden de captura nacional e internacional en su contra. Aunque menos de una semana antes el juez Juan Carlos Checkley había ordenado su excarcelación, el mismo magistrado dejó sin efecto su decisión en marco de los 18 meses de prisión preventiva que cumple desde diciembre pasado.

