Transportistas en paro exigen protección y José Jerí asegura que el Estado “va a cumplir los acuerdos pendientes”. (Foto: GEC)
Gladys Pereyra Colchado
Extorsiones en el transporte: claves de la nueva ley publicada por el Ejecutivo
Un día antes de la última marcha ciudadana contra la inseguridad, el gobierno de José Jerí adelantó que implementaría un nuevo estado de emergencia en Lima y Callao. El lunes, en la antesala del paro de transportistas, publicó la nueva ley que busca frenar las extorsiones que, pese a dicha emergencia vigente, continúan golpeando al sector.

