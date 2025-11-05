Extorsiones en el transporte: claves de la nueva ley publicada por el Ejecutivo

Escucha la noticia
Un día antes de la última marcha ciudadana contra la inseguridad, el gobierno de José Jerí adelantó que implementaría un nuevo estado de emergencia en Lima y Callao. El lunes, en la antesala del paro de transportistas, publicó la nueva ley que busca frenar las extorsiones que, pese a dicha emergencia vigente, continúan golpeando al sector.
