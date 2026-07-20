El bus que realizaba la ruta Lima-Chiclayo, fue interceptado por cuatro sujetos que iban en dos motocicletas. Foto: SoyNoticias12/Instagram
El bus que realizaba la ruta Lima-Chiclayo, fue interceptado por cuatro sujetos que iban en dos motocicletas. Foto: SoyNoticias12/Instagram
Por Redacción EC

Un nuevo ataque al transporte ocurrió ayer, domingo 19 de julio, cuando al promediar las 10 de la noche, un bus interprovincial de la empresa CIVA fue baleado por extorsionadores en la vía Panamericana Norte, a la altura del paradero Tres Postes, distrito de Los Olivos.

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