Un nuevo ataque al transporte ocurrió ayer, domingo 19 de julio, cuando al promediar las 10 de la noche, un bus interprovincial de la empresa CIVA fue baleado por extorsionadores en la vía Panamericana Norte, a la altura del paradero Tres Postes, distrito de Los Olivos.

De acuerdo con diversos medios, cuatro delincuentes en dos motocicletas dispararon contra la unidad que realizaba la ruta Lima-Chiclayo. Una de las balas impactó en el parabrisas del bus, en la parte de la cabina del piloto, afortunadamente no se reportaron heridos.

RPP indicó que luego del atentado, la Policía Nacional del Perú (PNP), logró capturar a dos de los responsables de este delito a quienes se les encontró un arma de fuego, que será examinada para determinar si fue usada en el ataque extorsivo.

Tras lo ocurrido, el vehículo y sus pasajeros fueron trasladados a la comisaría Laura Caller, mientras la que PNP inició las investigaciones para identificar a los responsables y sus cómplices.

Asociación de transporte interprovincial contra extorsiones

A través de un comunicado, la Asociación del Transporte Interprovincial de Pasajeros en Ómnibus (COTRAP APOIP) expresó su total rechazo e indignación ante la creciente ola de violencia criminal que viene atacando al transporte formal tras últimos atentados ocurridos en Puente Piedra contra dos unidades de la empresa Cruz del Sur y del Norte, donde un chofer resultó herido.

En esa misma línea, advirtieron al Ejecutivo que evaluarán la suspensión del servicio de transporte interprovincial “como medida extrema para proteger la vida de nuestros trabajadores y pasajeros”.

Delincuentes balean bus de Cruz del Sur.

“El transporte formal no puede seguir operando bajo amenaza”, indicaron a los medios y entidades del Estado.