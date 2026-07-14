Dos buses de la empresa Dorado fueron atacadas por extorsionadores en cuestión de minutos, todo en Puente Piedra. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Dos buses de la empresa Dorado fueron atacadas por extorsionadores en cuestión de minutos, todo en Puente Piedra. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Extorsionadores dispararon contra dos buses de la empresa Expreso Interprovincial Dorado en Puente Piedra, ataque con el cual hirieron a un chofer de 47 años que se salvó luego que una de las balas le rozara la cabeza en medio de la ruta hacia el norte del país en la Panamericana Norte.

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