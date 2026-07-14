Extorsionadores dispararon contra dos buses de la empresa Expreso Interprovincial Dorado en Puente Piedra, ataque con el cual hirieron a un chofer de 47 años que se salvó luego que una de las balas le rozara la cabeza en medio de la ruta hacia el norte del país en la Panamericana Norte.

El conductor, Santos Corrales Rodríguez, de 47 años y quien labora en la compañía desde hace seis meses, fue herido mientras trasladaba a más de 40 pasajeros hacia Trujillo durante la noche del 13 de julio.

Dos buses de la empresa Dorado fueron atacadas por extorsionadores en cuestión de minutos, todo en Puente Piedra. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Dos buses de la empresa Dorado fueron atacadas por extorsionadores en cuestión de minutos, todo en Puente Piedra. (Foto: César Grados / @photo.gec)

El primer atentado ocurrió aproximadamente a las 10:30 p.m. a la altura del puente Los Sauces, cerca del peaje del distrito. Dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y dispararon directamente contra el parabrisas, en la zona de la cabina del piloto. Santos Corrales sufrió el roce de una bala en la cabeza y fue trasladado de emergencia al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz en Puente Piedra.

Segundo ataque contra buses de Dorado

Minutos después del primer incidente, un segundo bus de la misma empresa fue atacado cerca del paradero Fundición, también en Puente Piedra. Esta unidad transportaba a 60 pasajeros con destino a Paiján cuando fue interceptada por delincuentes armados que realizaron al menos cinco disparos. Aunque este segundo hecho no dejó víctimas, los impactos de bala perforaron el vidrio delantero y habría sido perpetrado por al menos seis sujetos en tres motos lineales.

Dos buses de la empresa Dorado fueron atacadas por extorsionadores en cuestión de minutos, todo en Puente Piedra. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Dos buses de la empresa Dorado fueron atacadas por extorsionadores en cuestión de minutos, todo en Puente Piedra. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Ante la gravedad de los hechos, representantes de la empresa Expreso Interprovincial Dorado anunciaron la suspensión de todas sus operaciones hasta nuevo aviso. La paralización afecta las rutas interprovinciales que conectan Lima con Trujillo y Paiján, dejando a decenas de viajeros sin servicio.

La Policía Nacional del Perú ha iniciado las investigaciones bajo la hipótesis de un ataque coordinado para presionar el pago de cupos. Las primeras diligencias indican que la simultaneidad de los disparos busca generar terror en los administradores del consorcio. Testigos y cámaras de seguridad en la Panamericana Norte serán fundamentales para identificar a los sicarios que huyeron en motocicletas tras los atentados..