Efectivos de la Policía Nacional del Perú rescataron con vida a 12 trabajadores de la contrata minera JM que permanecían secuestrados dentro de una bocamina en La Rinconada, provincia de San Antonio de Putina, en Puno.

Según ha informado el Ministerio del Interior (Mininter), el operativo se ejecutó tras recibir información sobre la retención ilegal de los mineros, lo que motivó el despliegue de un contingente policial.

🚨 #Puno | La Policía Nacional del Perú rescató con vida a 12 personas que habían sido secuestradas por la organización criminal “Los Primos” al interior de una bocamina en La Rinconada.



Durante la intervención, los agentes recuperaron el control del socavón e incautaron 180… pic.twitter.com/sm24qj9JQY — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) August 19, 2026

De acuerdo con la entidad, los agentes fueron atacados a balazos por tres hombres que custodiaban el ingreso al socavón, pero repelieron la agresión y obligaron a los sospechosos a huir hacia las galerías internas del yacimiento.

Al momento de inspeccionar el lugar, las autoridades hallaron un morral con una cacerina para fusil abastecida con nueve municiones, 45 cartuchos adicionales y un saco ubicado a 50 metros de la entrada que contenía 180 explosivos junto a 15 metros de mecha verde.

Por otro lado, el Mininter informó que los secuestradores serían presuntos integrantes de la organización criminal “Los Primos”, señalando que el operativo representa “un nuevo golpe contra las organizaciones criminales que buscan apoderarse de actividades mineras mediante el uso de armas de fuego y explosivos”.

Macabro hallazgo en Puno

TE PUEDE INTERESAR: Elecciones regionales 2026: Partidos de derecha solo presentaron 14 entre las 145 listas regionales en el sur

Los 12 trabajadores liberados recibieron atención médica e hidratación tras salir del socavón, mientras agentes especializados de la Policía continúan desplegados en la zona para ubicar a los prófugos y el Ministerio Público inició las investigaciones para determinar responsabilidades.