Los 12 trabajadores liberados recibieron atención médica e hidratación al salir del socavón. | Foto: Difusión / Composición EC
Los 12 trabajadores liberados recibieron atención médica e hidratación al salir del socavón. | Foto: Difusión / Composición EC
Por Redacción EC

Efectivos de la Policía Nacional del Perú rescataron con vida a 12 trabajadores de la contrata minera JM que permanecían secuestrados dentro de una bocamina en La Rinconada, provincia de San Antonio de Putina, en Puno.

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