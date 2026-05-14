Resumen

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Las acciones de Hospital Perú forman parte de la estrategia de Essalud para fortalecer la atención primaria, incrementar la producción asistencial y reducir la carga de los establecimientos de salud | Foto. Essalud
Las acciones de Hospital Perú forman parte de la estrategia de Essalud para fortalecer la atención primaria, incrementar la producción asistencial y reducir la carga de los establecimientos de salud | Foto. Essalud
Por Redacción EC

Entre el 14 y 23 de mayo, miles de asegurados del departamento de Puno recibirán atención en medicina interna, gastroenterología, neurología, oftalmología, medicina física, entre otros servicios.