Un triple choque ocurrió altura del kilómetro 79 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Chancay, provincia de Huaral, región Lima. Un bus de transporte interprovincial intentó cruzar la vía y terminó impactando contra dos camiones.

Cámaras de seguridad captaron el hecho que sucedió la mañana de hoy, jueves 14 de mayo, al promediar poco más de las seis de la mañana.

Según la agencia Andina, el impacto dejó herido al chofer del bus interprovincial y lesionó a otros dos pasajeros. Hasta el lugar acudieron equipos del SAMU y una ambulancia de la concesionaria de la vía para brindar atención.

También acudieron serenos de Chancay, quienes acordonaron la zona, facilitando las labores de los peritos de tránsito encargados de recoger evidencias.

Asimismo, se constató que, de acuerdo con versiones de comerciantes y transportistas, los accidentes en ese tramo se han incrementado a consecuencia de mayor tránsito de vehículos pesados que recogen y trasladan mercancías para en el Megapuerto de Chancay.

¿A quién llamar en una emergencia?

En Perú, los números de emergencia principales son: 105 para la Policía Nacional, 116 para Bomberos y 106 para el SAMU (ambulancias).

Números de Emergencia Clave en Perú: