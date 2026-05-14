Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Un triple choque ocurrió altura del kilómetro 79 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Chancay, provincia de Huaral, región Lima. Un bus de transporte interprovincial intentó cruzar la vía y terminó impactando contra dos camiones.

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