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Gremios de transporte de carga y pasajeros evalúan paro indefinido por alza de combustibles. (Foto: MTC)
Gremios de transporte de carga y pasajeros evalúan paro indefinido por alza de combustibles. (Foto: MTC)
Por Redacción EC

Gremios de transporte terrestre de carga y pasajeros anunciaron que acatarían un paro nacional indefinido desde el próximo 2 de junio ante la falta de aprobación de subsidios estatales frente al incremento sostenido del precio de los combustibles.

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