Gremios de transporte terrestre de carga y pasajeros anunciaron que acatarían un paro nacional indefinido desde el próximo 2 de junio ante la falta de aprobación de subsidios estatales frente al incremento sostenido del precio de los combustibles.

Las organizaciones remitieron una carta al presidente de la República, José Balcázar. En el documento, los dirigentes exigieron la promulgación inmediata de decretos de urgencia que establezcan apoyos económicos para el sector.

Los transportistas indicaron que estas medidas resultaron de un consenso alcanzado el 14 de abril con las autoridades competentes. Según los gremios, el Ejecutivo reconoció en esa fecha la urgencia de aplicar instrumentos financieros para mitigar la crisis.

Transportistas evalúan paro desde el 2 de junio.

La convocatoria incluye a gremios de transporte interprovincial y urbano de provincias, Lima y Callao. Los representantes advirtieron que la demora administrativa pone en riesgo la operatividad de los servicios públicos a nivel nacional.

Los manifestantes señalaron que la crisis actual afecta la distribución de bienes esenciales en el país. Además, sostuvieron que el encarecimiento de los insumos compromete la estabilidad financiera de miles de familias vinculadas al rubro.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) evaluó previamente mecanismos como la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo. No obstante, los sindicatos iniciarán la protesta si el Gobierno no oficializa los acuerdos en un plazo razonable.