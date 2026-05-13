Resumen

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El Cuerpo General de Bomberos atiende la emergencia que se inició a las 7:17 a.m. Foto: Canal N
El Cuerpo General de Bomberos atiende la emergencia que se inició a las 7:17 a.m. Foto: Canal N
Por Redacción EC

Desde pasada las 7 de la mañana, cinco unidades del Cuerpo de Bomberos del Perú atienden un incendio registrado en la refinería de zinc de Cajamarquilla, ubicada en el distrito de Lurigancho-Chosica. Motobombas, ambulancias y una unidad de rescate se encuentran en el lugar.

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