Desde pasada las 7 de la mañana, cinco unidades del Cuerpo de Bomberos del Perú atienden un incendio registrado en la refinería de zinc de Cajamarquilla, ubicada en el distrito de Lurigancho-Chosica. Motobombas, ambulancias y una unidad de rescate se encuentran en el lugar.

De acuerdo con la página web de los Bomberos, el lugar del siniestro es operado por la empresa brasileña Nexa Resources.

Videos en redes sociales muestran una gran columna de humo que se elevaba sobre las instalaciones de la refinería, se pudo ver desde varios kilómetros a la redonda causando preocupación.

Hasta el momento aún se desconoce las causas que ocasionaron el incendio. Los Bomberos indicaron que las llamas afectan el equipamiento eléctrico de la subestación de transmisión.

Heridos de incendio fueron atendidos

A través de un comunicado, la empresa Nexa precisó que cuatro trabajadores resultaron afectados por el humo del siniestro: uno de la misma empresa que fue llevado a una clínica local y otros tres de la empresa contratista Hitashi, que realizaban labores en la zona, fue atendido en el lugar.

Asimismo, indicó que desde el primer momento se activaron los protocolos de seguridad de brigadas junto a los Bomberos. Se vienen elaborando los reportes correspondientes a las autoridades competentes. Hasta el momento se desconoce las causas que originó esta emergencia.

Cabe señalar que Cajamarquilla es la refinería de zinc más grande de América Latina y la quinta más grande del mundo, según la consultora de energía Wood Mackenzie. Sus operaciones comenzaron en 1981, y en 2021 produjo alrededor de 328.1 mil toneladas de zinc metálico.