Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un grupo de israelíes protagonizó un incidente en la plaza de Pisac. (Foto: Wiñay Taki de Pisac/Facebook)
Un grupo de israelíes protagonizó un incidente en la plaza de Pisac. (Foto: Wiñay Taki de Pisac/Facebook)
Por

El último lunes, 4 de mayo, se reportó un incidente durante una movilización de extranjeros por las calles del distrito de Pisac, en la provincia de Calca (Cusco). Los vecinos señalan que los protagonistas del hecho fueron jóvenes y adultos israelíes que permanecen de manera temporal en la mencionada ciudad y que estaban celebrando una actividad religiosa.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.