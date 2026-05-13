LEE AQUÍ: Miraflores: la historia detrás de las tachas a cuatro listas que postulaban a las juntas vecinales

En las imágenes difundidas en redes sociales se ve que un vecino increpa a los extranjeros por la bulla que generan, ya que portaban parlantes en alto volumen, y por no contar con el permiso de las autoridades para realizar tal movilización. En medio de la discusión, intervino el serenazgo y la Policía para controlar la situación.

Luego, los extranjeros ingresaron a un local ubicado frente a la Plaza Constitución de Pisac en el que solo se permite el ingreso de israelíes.

¿Qué motiva a los jóvenes israelíes a viajar al Cusco?

Una fuente que conoce la realidad israelí contó a El Comercio que los jóvenes de ese país que cumplieron con el servicio militar obligatorio deciden viajar durante su periodo de licencia a distintas partes del mundo, como Europa, el sudeste asiático y Latinoamérica. En esta última región, muchos extranjeros eligen como destino el Cusco, especialmente Pisac, ya que pueden realizar trabajo social en alguna ONG del lugar y a cambio reciben alojamiento y alimentación.

Ciudadanos israelíes llegaron a la casa Jabad. (Foto: Chabad Pisac Perú/Facebook)

Esta información confirma lo que ya había señalado la agencia alemana de noticias Deutsche Welle (DW) en el 2023 respecto a que miles de jóvenes israelíes buscan cumplir ‘La ruta del hummus’, la cual consiste en viajar a distintos lugares del mundo, como Pisac o Tailandia.

Los jóvenes israelíes viajaban usualmente de Pisac a otros puntos de Sudamérica, como Chile y Argentina, pero el inicio de la guerra entre Israel y Hamás cambió sus planes, por lo que muchos de ellos regresaron a su país, en octubre del 2023, para continuar con su servicio militar.

El punto de encuentro de los israelíes

Los israelíes que llegan a Pisac tienen su punto de reunión en la denominada Casa Jabad, fundada por Menachem Mendel y Chaya Mushka Tzikvashvili. Dicho local es una filial de Jabad de Cusco y está ubicado cerca de la plaza principal de Pisac.

Menachem Mendel y Chaya Mushka Tzikvashvili

Cada viernes por la noche, decenas de jóvenes israelíes participan en las cenas de Shabat en Pisac y en las reuniones se realizan cánticos animados y recitaciones de la Torá, según describió el portal ColLive.

El Jabad de Pisac forma parte del movimiento mundial Chabad-Lubavitch, que brinda apoyo a los turistas israelíes que visitan la región.

Confirman constantes incidentes entre extranjeros y autoridades en Pisac

Un agente del serenazgo de Pisac confirmó a El Comercio que el municipio desplegó un grupo de serenos para intervenir en el incidente que se suscitó en la plaza principal del distrito, ya que el hecho fue monitoreado desde la central de videovigilancia del municipio.

Detalló, además, que el restaurante en el que se reúnen los israelíes funciona hasta la madrugada y que bailan y beben licor durante largas horas. Remarcó que solo se permite el ingreso al local de ciudadanos de Israel.

El agente informó que los jóvenes israelíes que llegan a Pisac tienen entre 20 y 30 años y se alojan en habitaciones de inmuebles que alquilan en la zona conocida como La Rinconada. Explicó que muchos de ellos se agrupan y alquilan viviendas completas para ahorrar costos.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ: Cuestionan compra de 31 mil armas para la PNP por posible sobreprecio: todos lo detalles del caso

También detalló que son habituales los incidentes entre jóvenes israelíes y las autoridades de Pisac, ya que en algunas oportunidades son intervenidos por manejar motos sin el casco obligatorio y por no respetar las normas de tránsito.

Afirmó que los israelíes llegaron a Pisac hace más de 10 años y que algunos abrieron negocios en el lugar. Indicó que en el distrito de San Salvador, contiguo a Pisac, las autoridades sí “han tomado acciones” antes los incidentes que protagonizan los extranjeros.

Los israelíes se reúnen de manera constante en el centro de Pisac. (Foto: Chabad Pisac Perú)

Local no cuenta con licencia de funcionamiento

Una fuente de la Municipalidad de Pisac informó a El Comercio que el local conocido como Casa Jabad no cuenta con licencia de funcionamiento de ningún tipo, por lo que ya se ha notificado de esa situación a su propietario. Cumplido el plazo de 15 días que estipula norma, se procederá al cierre en caso no presente la documentación requerida.

Remarcó que el local le pertenece a un vecino de Pisac, pero que le alquiló a un ciudadano israelí hace unas semanas. Las reuniones en dicho inmueble son casi todos los días, según contó.

Indicó, además, que el local funciona como hospedaje, así como restaurante en horas de la tarde, mientras que en la noche y madrugada se convierte en punto de reunión de jóvenes israelíes.

Precisó que los israelíes permanecen en promedio de uno a dos meses en Pisac y que en muchas oportunidades se resisten a las acciones de control de las autoridades. Señaló que el municipio evalúa coordinar con Migraciones para iniciar una fiscalización a dichos extranjeros.

TE PUEDE INTERESAR: Vía Expresa Sur: la propuesta para cambiar la zonificación a sectores de Barranco y Surco por el impacto de la obra

Investigan el caso

El incidente en la plaza de Pisac no fue pasado por alto en la Policía. El jefe de la Región Policial de Cusco, Virgilio Velásquez, indicó que el caso fue derivado a la comisaría de Urubamba para que investigue.

“Tenemos entendido que son personas que han ido de diferentes partes, seguramente de la región Cusco, y algunos también de la localidad. Fue una concentración de cerca de 80 personas, según nos han indicado. Se ha dispuesto a la comisaría y al coronel de Urubamba para que tome cartas en el asunto. En todo caso dialogue y si es posible que aplique el uso progresivo de la fuerza para cautelar el orden”, refirió el oficial PNP.

El Comercio trató de recoger la versión de la embajada de Israel en Perú, pero se nos informó que no iban a pronunciarse sobre el tema.

Los israelíes en la Patagonia

A inicios de año se registraron incendios en la Patagonia argentina y los resultados fueron devastadores: más de 15 mil hectáreas fueron arrasadas por el fuego. Tras ello, surgieron las teorías sobre quiénes iniciaron el fuego y entre ellas está la que señala a los grupos israelíes como los presuntos responsables.

PUEDES VER AQUÍ: Beca Generación del Bicentenario en el limbo: las historias de los jóvenes afectados, el destino del presupuesto y la dejadez de las autoridades

“Estas versiones suelen apoyarse en el llamado ”Plan Andinia", una antigua teoría de conspiración antisemita que afirma, sin pruebas, que existiría un plan para crear un Estado judío en la Patagonia, una región con abundante agua dulce y tierras fértiles”, se indicó en un reportaje de la DW.

Este es el reporte de la DW sobre los incendios forestales en la Patagonia ocurridos a inicios de año.

“A este relato se suma la presencia de jóvenes judíos que, tras cumplir el servicio militar obligatorio, realizan el tradicional Hatiyul Hagadol (“Gran viaje”) por países como Perú, Brasil, Argentina y Chile. Su paso por la región, junto con episodios aislados del pasado, ha sido usado para alimentar narrativas conspirativas sin respaldo empírico”, agregó la agencia de noticias alemana.

En Chile también se tuvo una similar situación. En redes sociales circuló la versión de que el presidente José Antonio Kast supuestamente habría prometido “un subsidio a los colonos israelitas llegados a la Patagonia”. Sin embargo, un trabajo de verificación efectuado por la agencia EFE estableció que “no existen rastros de las supuestas promesas de Kast en medios de comunicación fiables ni en su programa de Gobierno”.