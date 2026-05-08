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La operación “Impacto” se llevo a cabo con el objetivo de liberar a los rehenes, restablecer el orden interno y desarticular a la organización criminal. Foto: X/Comando Conjunto/composición GEC
La operación “Impacto” se llevo a cabo con el objetivo de liberar a los rehenes, restablecer el orden interno y desarticular a la organización criminal. Foto: X/Comando Conjunto/composición GEC
Por Redacción EC

Ocho trabajadores de la bocamina “Danrro, La Codiciada”, que fueron secuestrados la madrugada del jueves, fueron liberados durante la operación “Impacto”, ejecutado por el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

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