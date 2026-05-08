Ocho trabajadores de la bocamina “Danrro, La Codiciada”, que fueron secuestrados la madrugada del jueves, fueron liberados durante la operación “Impacto”, ejecutado por el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Según testimonios, el secuestro habría sido perpetrado por una presunta organización criminal armada que opera en la zona de Pataz.

El operativo "Impacto" fue ejecutado exclusivamente para liberar a los rehenes y desarticular a la organización criminal, cuyos miembros estaban parapetados dentro de la bocamina y dispararon contra los efectivos del Comando Unificado.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas General de Ejército, Cesar Briceño Valdivia, aseveró que “las Fuerzas Armadas y Policía Nacional enfrentan en condiciones extremas, a estructuras criminales que pretenden imponer miedo donde el Estado está recuperando autoridad".

En medio del enfrentamiento, cuatro militares resultaron heridos tras recibir impactos de bala en sus extremidades inferiores. Ellos fueron evacuados al Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú en Lima.

"Cuatro de nuestros valerosos efectivos de la FAP fueron heridos cumpliendo la misión de liberar y proteger la vida de ocho peruanos, rehenes dentro de una bocamina. Ese sacrificio, abnegación y coraje refleja el valor, la disciplina, la entrega y el compromiso de quienes vestimos el uniforme de la patria para proteger la vida, la libertad y la seguridad de la nación”, declaró Briceño.

Los rehenes presentaban signos de violencia física, al momento de ser liberados, pero sin lesiones graves. Posteriormente, se dio a conocer que estaban estables, recibiendo atención médica y

Los secuestradores quemaron llantas y utilizaron ventilazación forzada para expandir gases tóxicos. Sin embargo, alrededor del mediodía se logró la liberación de dos rehenes; y a las 4 p. m. se concretó el rescate de los cuatro.

La presencia del representante del Ministerio Público garantizó la legalidad de las acciones y el respeto al marco jurídico vigente. Tras el rescate total de los rehenes, las fuerzas del orden consolidaron el control del área, procediendo posteriormente a su repliegue táctico dentro de su zona de responsabilidad.