A través de un comunicado, el Ejército del Perú confirmó la muerte del general Marco Marín Saldaña, quien era jefe del Comando Unificado de Pataz, región La Libertad, tras un fatal accidente dentro de un helicóptero que se encontraba en tierra.

El ejército precisó que posteriormente difundirá los detalles de su fallecimiento ocurrido la tarde de hoy, martes 27 de octubre. Además, lamentó el deceso del general Saldaña e indicó que los detalles del accidente que produjo su muerte.

Según el medio local, Sol TV Perú, el fatal hecho ocurrió cuando el general llegaba junto a un grupo de inspectoría del Ministerio de Defensa (Mindef).