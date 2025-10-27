El presidente de la República, José Jerí, anunció que mañana martes 28 de octubre se presentará un balance de los siete primeros días del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao como medida principal para combatir la ola de criminalidad que, al parecer, no tiene cuando acabar.

Jerí Oré hizo esto anuncio al finalizar los operativos llevados a cabo hoy, junto al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Mañana realizaremos un balance de todo lo obtenido en estos 7 días. Además, vamos a plantear en Consejo de Ministros nuevas medidas de seguridad, a fin de reforzar los trabajos preventivos que se vienen haciendo en materia de patrullaje”, expresó el mandatario.

El jefe de Estado estuvo más temprano en Surco, donde visitó la Central de Monitoreo. Asimismo, lideró una intervención que se realizó a alrededor de 20 personas, quienes tenían en su posesión armas blancas.

José Jerí recorrió el Callao en estado de emergencia

Posteriormente, el mandatario se trasladó hasta Comas, donde se reunió con el burgomaestre, Ulises Villegas Rojas. En esta jurisdicción visitó la Unidad de Emergencia motorizada Los Halcones y Base Comas, para supervisar la infraestructura y el equipamiento de esta instalación.

Finalmente, en San Juan de Lurigancho, estuvo a cargo de un operativo de control de identidad en Canto Grande, lo cual permitió detener a más de 80 personas, 20 de ellas dentro de una discoteca.

¿Toque de queda en estado de emergencia?

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se refirió a la posibilidad del toque de queda en el marco del estado de emergencia por 30 días que rige en el país.

“(¿Habrá toque de queda?) No, eso está en evaluación del Consejo (de Ministros) Eso lo veremos. Estamos en sesión permanente. Seguimos evaluando todo este proceso del estado de emergencia”, detalló.