El Gobierno declaró el estado de emergencia en 796 distritos del país debido a las lluvias torrenciales provocadas por el Fenómeno de El Niño. La medida alcanza a las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, así como a la Provincia Constitucional del Callao.

La medida que durará 60 días fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El año pasado, al menos tres huaicos cayeron en simultáneo en zonas de Chaclacayo, en Lima, durante el mes de marzo pasado debido a las intensas lluvias por el ciclón Yaku. Foto: GEC / Joel Alonzo

Cabe señalar que se ejecutarán medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

Los gobiernos regionales y locales comprendidos se encargarán de las acciones a ejecutar en coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Asimismo, participarán los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social e instituciones públicas y privadas involucradas.

Fenómeno El Niño y especies marinas

El Fenómeno de El Niño amenaza a diversas especies marinas en el litoral peruano por el aumento de la temperatura del mar, que puede superar los +3 °C. Esto reduce el fitoplancton y desplaza a especies como la anchoveta, cuya población puede caer hasta en 80 %. Aves guaneras y mamíferos marinos también se ven afectados por la falta de alimento.

Monitorean muerte de aves marinas en playas de Piura

En tanto, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), viene fortaleciendo las acciones de vigilancia y monitoreo de fauna silvestre en el litoral piurano, tras recibir reportes ciudadanos sobre la presencia de aves marinas sin vida en diversas playas de las provincias de Sechura, Paita y Talara.