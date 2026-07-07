La emergencia fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 097-2026-PC. Foto: GEC
La emergencia fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 097-2026-PC. Foto: GEC
Por Redacción EC

El Gobierno declaró el estado de emergencia en 796 distritos del país debido a las lluvias torrenciales provocadas por el Fenómeno de El Niño. La medida alcanza a las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, así como a la Provincia Constitucional del Callao.

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