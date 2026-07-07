El Gobierno declaró el estado de emergencia en 796 distritos del país debido a las lluvias torrenciales provocadas por el Fenómeno de El Niño. La medida alcanza a las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, así como a la Provincia Constitucional del Callao.
El Gobierno declaró el estado de emergencia en 796 distritos del país debido a las lluvias torrenciales provocadas por el Fenómeno de El Niño. La medida alcanza a las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, así como a la Provincia Constitucional del Callao.
La medida que durará 60 días fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Cabe señalar que se ejecutarán medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.
Los gobiernos regionales y locales comprendidos se encargarán de las acciones a ejecutar en coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
Asimismo, participarán los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social e instituciones públicas y privadas involucradas.
El Fenómeno de El Niño amenaza a diversas especies marinas en el litoral peruano por el aumento de la temperatura del mar, que puede superar los +3 °C. Esto reduce el fitoplancton y desplaza a especies como la anchoveta, cuya población puede caer hasta en 80 %. Aves guaneras y mamíferos marinos también se ven afectados por la falta de alimento.
En tanto, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), viene fortaleciendo las acciones de vigilancia y monitoreo de fauna silvestre en el litoral piurano, tras recibir reportes ciudadanos sobre la presencia de aves marinas sin vida en diversas playas de las provincias de Sechura, Paita y Talara.