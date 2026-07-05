Por Redacción EC

Tras el inicio oficial del invierno 2026 en el Perú, en la que se caracteriza principalmente por su asociación con la disminución de las horas de luz, días más cortos, temperaturas bajas, entre otras condiciones, especialistas han señalado que este patrón podría variar debido al comportamiento reciente del clima en algunas partes del país, que evidencia señales vinculadas al Fenómeno El Niño. De hecho, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) alertó sobre el inicio de este fenómeno a nivel global, el cual provocará un aumento inusual en la temperatura de la superficie del mar y podría intensificarse en los próximos meses, generando impactos negativos en nuestro país. Frente a esta preocupante situación, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que este evento climático se intensificaría en las próximas semanas, generando una serie de efectos en diversas zonas del país. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.