En medio del invierno que atraviesa el Perú, diversos distritos de Lima Metropolitana y regiones siguen experimentando altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos debido a la presencia del Fenómeno El Niño. Esto ha provocado que niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes estén expuestos a afecciones respiratorias debido al cambio de clima constante. Por ello, durante las celebraciones de las Fiestas Patrias 2026, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó que en varias partes de la costa peruana registrarán una ola de calor de moderada a extrema intensidad. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ TEMPERATURAS PRONOSTICÓ EL SENAMHI PARA ESTAS FIESTAS PATRIAS 2026?

A través del Aviso Meteorológico 293, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que la costa y sierra del país podrían experimentar un incremento en la temperatura diurna entre el 27 y 29 de julio, fecha en que se celebra las Fiestas Patrias 2026. Según el Senamhi, este evento está considerado con nivel rojo, lo cual advierte un alto grado de peligro por la ocurrencia de fenómenos meteorológicos de moderada a extrema intensidad, con potenciales efectos sobre la salud de la población, especialmente de los grupos más vulnerables.

🌡📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 27 al 29 de julio, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país.



☀️✅ Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de de radiación UV y ráfagas de viento.



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Por ello, el organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente pronosticó que la costa registrará altas temperaturas, con máximas de hasta 36 °C en la zona norte, 30 °C en la costa central y 31 °C en la costa sur. En tanto, en la sierra también se prevé una ola de calor, con máximas de hasta 33 °C en la zona norte, 31 °C en la sierra central y 29 °C en la sierra sur. Así, las regiones posiblemente afectadas son: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

¿QUÉ PEZ APARECIÓ EN LA COSTA PERUANA DEBIDO AL FENÓMENO EL NIÑO?

A través de sus redes sociales, el meteorólogo Abraham Levy compartió una fotografía acerca de la presencia de varios peces conocidos como wahoo (Acanthocybium solandri) frente a las costas de Lima. De acuerdo con el especialista, la última presencia frecuente de este pez oceánico en el litoral se registró durante el fenómeno de El Niño de 1982-1983, cuando el calentamiento del mar favoreció la llegada de especies tropicales a la costa peruana, según investigaciones del IMARPE. Asimismo, dejó en claro que no representa un motivo de alarma, ya que se debe al fuerte evento que se encuentra atravesando el país desde hace meses.

Eso no es todo, el hombre del tiempo indicó que el wahoo no es la única especie inusual registrada en el litoral peruano, ya que, según un informe del ENFEN, alrededor de 30 especies de peces poco comunes han sido identificadas en la costa del país como, por ejemplo, el cangrejo nadador (Euphylax dovii), una especie característica de aguas tropicales. “No es un motivo para alarmarse. La presencia de especies que normalmente no habitan nuestras costas es un indicador biológico de que el mar se ha calentado de forma importante y de que estamos atravesando un Niño muy intenso”, dijo Levy para Perú 21.