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Among Us legislativo

“El partido de Jorge Nieto podrá haber ganado la presidencia de la Cámara de Diputados, pero acaba de darse cuenta de que no podrá confiar en sus aliados”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    El comunicador Diego Avendaño (@avendiego) fue el que mejor retrató la elección del Senado –en su cuenta de Instagram– con un gráfico del famoso videojuego Among Us (en el que el objetivo principal es sobrevivir descubriendo al traidor). En el Congreso, el bloque de izquierda demostró que no sabe jugar y perdió su primera partida porque, hasta el día de hoy, no puede determinar con certeza quién vició su voto para dejar ganar al fujimorismo la presidencia del Senado (y, sobre todo, descubrir a cambio de qué).

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