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Patria

“Nadie ama un mapa o un conjunto de símbolos; ama los lugares donde construyó su vida, sus afectos y su identidad”.

    Aldo Facho Dede
    Por

    Arquitecto y urbanista. Cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    La palabra ‘patria’ proviene del latín ‘pater’ y originalmente significaba “la tierra de los antepasados”. No hacía referencia necesariamente al Estado, sino al lugar donde estaban las raíces familiares y las costumbres. En Roma, respetar la patria era honrar la herencia recibida de los ancestros (mos maiorum), proteger la ciudad y transmitir ese legado a las siguientes generaciones. Desde su origen, la palabra ‘patria’ conecta el territorio con la memoria, por lo cual el sentimiento patriótico no depende exclusivamente del sitio donde nacimos, sino de los vínculos que construimos con la comunidad y la tierra que habitamos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.