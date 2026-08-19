La esperada película que mezcla comedia legal, live-action y la clásica animación de los Looney Tunes finalmente se prepara para desembarcar en las salas de cine. Tras un largo trayecto lleno de incertidumbres, “El Coyote vs. ACME” (Coyote vs. ACME) se perfila como uno de los lanzamientos más comentados y esperados del año por nostálgicos y amantes del cine.

Si estás esperando ver al carismático personaje en la pantalla grande, aquí te contamos la fecha exacta de su llegada a Perú, su sinopsis y los detalles detrás de su rescate comercial.

Fecha de estreno de “El Coyote vs. ACME” en Perú

Para el público peruano y gran parte de Latinoamérica, “El Coyote vs. ACME” se estrenará en cines el jueves 27 de agosto de 2026.

¿De qué trata “El Coyote vs. ACME”?

La cinta ofrece una premisa tan hilarante como original: cansado de que los productos de la corporación ACME fallen sistemáticamente y le impidan atrapar al Correcaminos, Wile E. Coyote decide llevar a la gigante empresarial a los tribunales.

Para lograrlo, contrata a un abogado de oficio con poca suerte (interpretado por Will Forte). Juntos se enfrentarán en un juicio mediático al intimidating abogado defensor de ACME, encarnado por John Cena. La historia fusiona la comedia física tradicional de los Looney Tunes con elementos de sátira legal y laboral.

Elenco y equipo detrás de la película

La cinta combina actores de carne y hueso con animación hiperrealista en 2D/3D:

Will Forte: Interpreta al humilde abogado defensora del Coyote.

Interpreta al humilde abogado defensora del Coyote. John Cena: Encarna al arrogante representante legal de la Corporación ACME.

Encarna al arrogante representante legal de la Corporación ACME. Lana Condor y Tone Bell: Completan el reparto principal.

Completan el reparto principal. Eric Bauza: Presta su voz a los personajes animados.

En la dirección se encuentra Dave Green (Ninja Turtles: Fuera de las sombras), mientras que el guion contó con la participación de James Gunn (Guardianes de la Galaxia) y Samy Burch.

La polémica: De ser cancelada a ser rescatada

El camino de “El Coyote vs. ACME” hacia las salas de cine fue atípico. A finales de 2023, Warner Bros. decidió archivar la película completamente terminada para obtener deducciones fiscales, lo que provocó una fuerte reacción negativa en la industria y entre los fanáticos de la franquicia.

Gracias a la presión del equipo creativo y a la respuesta del público, el proyecto fue puesto a la venta y adquirido por una distribuidora independiente (Ketchup Entertainment / Zima), garantizando finalmente su proyección global en cines.

¿Vale la pena verla?

Las primeras críticas tras su pase con la prensa han sido abrumadoramente positivas, destacando una aprobación superior al 90% en portales especializados. “El Coyote vs. ACME” promete ser una experiencia apta para toda la familia que rinde homenaje a la comedia dorada de los Looney Tunes. ¡Separa el 27 de agosto en tu agenda para disfrutarla en tu cine favorito!