Lionsgate ha sacudido las redes sociales con el lanzamiento del tráiler oficial de “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha” (Sunrise on the Reaping). Esta nueva entrega nos transporta 24 años antes de la odisea de Katniss Everdeen para ser testigos de uno de los eventos más crueles en la historia de Panem: el Segundo Vasallaje de los Veinte.

Tráiler oficial

¿Cuándo se estrena “Amanecer en la cosecha en cines”?

La productora ha confirmado que la fecha de estreno mundial de la película será el 20 de noviembre de 2026. Para los fans en Perú y el resto de Latinoamérica, se espera que el debut ocurra el jueves 19 de noviembre, siguiendo la tradición de estrenos semanales en la región.

Esta fecha posiciona a la cinta como el gran estreno de la temporada navideña, compitiendo por el liderazgo de la taquilla global a finales de año.

El Segundo Vasallaje: El regreso de Haymitch Abernathy

A diferencia de la balada de pájaros cantores y serpientes, esta precuela se centra en un personaje profundamente amado por el fandom: Haymitch Abernathy. El tráiler nos presenta a un joven Haymitch (interpretado por Joseph Zada) enfrentándose a una arena sin precedentes.

En esta edición especial, el Capitolio decidió que cada distrito enviara al doble de tributos, sumando un total de 48 jóvenes luchando por su vida. El avance destaca la astucia de Haymitch y su alianza con Maysilee Donner, cuya historia arroja nueva luz sobre el origen del icónico broche del Sinsajo.

Reparto confirmado de “Sunrise on the Reaping”

Bajo la dirección de Francis Lawrence, quien ya tiene experiencia previa en la franquicia, el elenco combina nuevos talentos con figuras establecidas de Hollywood:

Joseph Zada como Haymitch Abernathy.

como Haymitch Abernathy. Mckenna Grace como Maysilee Donner.

como Maysilee Donner. Jesse Plemons como un joven Plutarch Heavensbee.

como un joven Plutarch Heavensbee. Whitney Peak en un papel clave dentro del Distrito 12.

¿Qué esperar de la nueva arena en los 50º Juegos del Hambre?

El tráiler de Amanecer en la cosecha sugiere una estética visualmente hermosa pero letal. La arena del Segundo Vasallaje es descrita como un paraíso terrenal donde prácticamente todo —desde las flores hasta el agua— es venenoso. Este contraste entre la belleza y la muerte promete escenas de acción cargadas de tensión y un trasfondo político mucho más oscuro sobre el control del Presidente Snow.

Ficha técnica: “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha”