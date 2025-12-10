Los actores Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson aparecerán en la nueva película de ‘Los Juegos del Hambre’ (Hunger Games), marcando el regreso de sus icónicos personajes, Katniss Everdeen y Peeta Mellark, según reportaron medios estadounidenses.

Aunque los detalles específicos de su participación se mantienen en reserva, The Hollywood Reporter advirtió que la aparición de las estrellas se producirá a través de un “flashforward” o adelanto en el tiempo.

Jennifer Lawrence es la protagonista con el papel de Katniss Everdeen en "Los juegos del hambre" (Foto: Lionsgate)

Por otro lado, esta cinta, que llega como una precuela de la saga original, será distribuida por Lionsgate y tiene su estreno programado para noviembre de 2026, profundizará en el distópico mundo de Panem.

Así, la trama se situará 24 años antes de los eventos narrados en el primer libro y su posterior adaptación cinematográfica, protagonizada por Lawrence y Hutcherson.

Poster oficial de la precuela de 'Los Juegos del Hambre'

¿Quiénes se suman al elenco?

El elenco también sumará Ralph Fiennes, conocido por sus roles como Voldemort en ‘Harry Potter’, quien tomará el papel del dictador de Panem. En tanto, la dirección estará a cargo de Francis Lawrence, director de varias entregas anteriores.

Otras figuras que se integran al reparto son Joseph Zada (como Haymitch Abernathy), Whitney Peak (Lenore Dove Baird), Maya Hawke (‘Stranger Things’), Jesse Plemons (‘Bugonia’), Elle Fanning (‘Predator: Badlands’) y Kieran Culkin (‘A Real Pain’), entre otros.

El guionista nominado al Oscar, Billy Ray, adaptó “Amanecer en la Cosecha”. Nina Jacobson y Brad Simpson producen para Color Force, mientras que Cameron MacConomy es productor ejecutivo.

¿De qué trata esta película?

La cinta iniciará en la mañana del anuncio de los 50.º Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, donde compitió Haymitch Abernathy, que más tarde se convertiría en el mentor de Katniss y Peeta en las ediciones 74.º y 75.º.

Su primera precuela, ‘The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes’ (‘Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes’), se estrenó en noviembre de 2023.

Josh Hutcherson como Peeta Mellark en "Los juegos del hambre" (Foto: Lionsgate)

Para esta nueva cinta, se basarán en el libro “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha”, escrito por Suzanne Collins y estrenado en marzo de este año, con más de 1.5 millones de ejemplares vendidos en el mundo durante su primera semana.

*Con información de EFE