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“Avengers: Endgame” recaudó 86 millones de dólares durante su nuevo lanzamiento y anticipó el regreso de Robert Downey Jr. como ‘Dr. Doom’ en “Doomsday”. (Foto: Marvel Studios / Walt Disney Pictures)
“Avengers: Endgame” recaudó 86 millones de dólares durante su nuevo lanzamiento y anticipó el regreso de Robert Downey Jr. como ‘Dr. Doom’ en “Doomsday”. (Foto: Marvel Studios / Walt Disney Pictures)
Por Agencia EFE

“Avengers: Endgame”, la segunda película más taquillera de la historia, ha demostrado que sigue teniendo mucho tirón entre los espectadores, que han llenado las salas de todo el mundo para ver el reestreno de la cinta, con unos minutos adicionales de metraje que enlazan la historia con la secuela “Doomsday”, que se estrenará en diciembre.

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