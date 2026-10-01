El film llega al público local en versiones doblada al español y subtitulada | Foto: Difusión
El film llega al público local en versiones doblada al español y subtitulada | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La película animada en stop-motion ‘Cuentos del Jardín Mágico’ se estrena este 1 de octubre en las salas de cine del Perú, presentando una propuesta cinematográfica que aborda el proceso del duelo a través de la imaginación y narración de historias.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.