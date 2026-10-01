La película animada en stop-motion ‘Cuentos del Jardín Mágico’ se estrena este 1 de octubre en las salas de cine del Perú, presentando una propuesta cinematográfica que aborda el proceso del duelo a través de la imaginación y narración de historias.

El largometraje, con título original ‘Pohádky po babicce’ y una duración de 71 minutos, fue dirigido por David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar y Jean-Claude Rozec tras un proceso de trabajo que tomó cerca de una década.

La trama sigue la historia de tres hermanos que visitan a su abuelo tras el fallecimiento de su abuela, contexto en el que los niños comienzan a inventar sus propios relatos para afrontar la pérdida familiar.

La cinta se presentó previamente en el Festival de Cine de Berlín durante la edición de 2025 y en el Festival de Annecy, recibiendo comentarios de la crítica especializada. .

El film llega al público local en versiones doblada al español y subtitulada, posicionándose dentro del género de animación europea independiente en el circuito comercial del país.