A pocas semanas de su llegada a salas de cine nacionales, “Coquito, la película” reveló su afiche oficial, protagonizado por los actores Luis José Ocampo y Lucas Mamani.

Producida y dirigida por Eduardo Guillot, la historia transporta al público los primeros años de vida del maestro arequipeño creador del libro educativo “Coquito” y a la época en la que nació su vocación por enseñar.

La producción fue filmada en Arequipa y Punta de Bombón y cuenta en su reparto con los actores Luis José Ocampo en el rol de Everardo; Elisa Costa, como Lucía; el joven Lucas Mamani, como Coquito; la primera actriz Liliana Alegría interpreta a Ofelia, la abuela de Coquito. También participan Martha Rebaza, Roberto Palacios, Edgar Guido Calderón, Luciano Basurco y Aldo Jesús Barrientos, entre otros.

El estreno de “Coquito, la película” está previsto para el próximo 26 de noviembre, a nivel nacional.