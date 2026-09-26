Afiche oficial de la cinta de "Coquito".
Afiche oficial de la cinta de "Coquito".
Por Redacción EC

A pocas semanas de su llegada a salas de cine nacionales, “Coquito, la película” reveló su afiche oficial, protagonizado por los actores Luis José Ocampo y Lucas Mamani.

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