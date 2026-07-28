El terror y la nostalgia viajan como pan caliente en las carteleras del mundo, pero en el Perú también cargan con paisajes andinos y una mística que hace temblar el párpado. Por eso, “Ekeko” y “Coquito” se perfilan entre los estrenos más llamativos del año: una apuesta de la distribuidora de cine Star Films por historias de simbología.

“En Bolivia, se espera que ‘Ekeko’ sea una de las películas más taquilleras del año, porque allá el Ekeko es como un dios”, dice Aman Kapur, CEO de Star Films, compañía que también opera salas en Perú e India. El gerente se refiere al largometraje de terror sobre un muñeco que simboliza, en la mística del altiplano, una deidad de la prosperidad y felicidad. Santiago Magill encabeza el elenco de la cinta, que se estrena el 26 de noviembre.

Si “Ekeko” explora el miedo, “Coquito” se apoya en la nostalgia del libro de lectoescritura que cruzó diferentes regiones del Perú. “Es la marca familiar más reconocible de la historia del país: más de 40 millones de peruanos han leído con este texto, reconocido en varios países de Latinoamérica. Esperemos que tenga un recorrido internacional, aunque usualmente el terror viaja más”, afirma Kapur. Destacan Luis José Ocampo, Lucas Mamani y Liliana Alegría en el elenco de la película, que se estrena el 17 de septiembre.

“‘Ekeko’ es un nombre reconocible en Perú, Bolivia, Argentina y otros. Es una película que puede viajar. Además, tiene una mitología súper interesante y sin forzar se puede convertir en una película de género, como el terror. Porque la idea de la historia es que el ekeko da suerte, pero si lo usas para hacer el mal, entonces también puede volver para vengarse”, dice Kapur.

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Distribución de cine peruano

“La identidad peruana hace más rentable una película”, añade.

La cartelera de la segunda mitad del 2025 marcó el histórico récord de nueve películas peruanas en estreno simultáneo, como “Nanito” (Arequipa) y “Raíz” (Cusco). En la primera mitad del 2026, este diario contabilizó un promedio de 20 estrenos nacionales en salas comerciales, mientras los títulos se acomodan al dominio de blockbusters como “La Odisea”.

“Hay cuatro meses que son complicados para estrenar cualquier producción, porque son fechas dominadas por los grandes estudios: abril, mayo, junio y julio”, explica el CEO. “Se están comprando más películas de terror, pero también otros géneros. El anime ha venido con todo (…) Además, hay mucho contenido alternativo: conciertos como conciertos en cine de BTS, reestrenos de clásicos. El público está cambiando y hay que adaptarse a lo que quiere ver”, añade.

“Ahora vemos mucho cine regional, que antes no se veía tanto. Hay más terror, acción y variedad gracias a que el cine se puede hacer de formas más económicas y a que DAFO ha apoyado bastante”, dice Kapur.

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Finalmente, Kapur señala que el “modelo base” de distribución (afiches, tráiler, presencia en prensa) se mantiene desde la era del 35mm, pero que hoy el eje se ha desplazado a lo digital: TikTok, Instagram, YouTube y podcasts son centrales en cualquier difusión de una película.

El año pasado, Star Films participó en la Cumbre Mundial Audiovisual y de Entretenimiento (WAVES) en Bombay, India. “Somos uno de los principales distribuidores de cine asiático en Latinoamérica”, dice sobre la distribuidora peruana. A partir de esa experiencia, surgió la oportunidad de coproducir con el país asiático. Hoy se encuentran en la etapa de preproducción de la primera coproducción de cine entre Perú y la India, una comedia romántica a filmarse en ambos territorios con estreno previsto para 2028.