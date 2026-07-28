"Ekeko" se estrena 17 de septiembre en cines de Perú. (Foto: Star Films)
"Ekeko" se estrena 17 de septiembre en cines de Perú. (Foto: Star Films)
Por Leslie A. Galván

El terror y la nostalgia viajan como pan caliente en las carteleras del mundo, pero en el Perú también cargan con paisajes andinos y una mística que hace temblar el párpado. Por eso, “Ekeko” y “Coquito” se perfilan entre los estrenos más llamativos del año: una apuesta de la distribuidora de cine Star Films por historias de simbología.

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