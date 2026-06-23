El cine de terror peruano continúa ganando terreno y promete mantener a los espectadores al borde del asiento con su próximo gran lanzamiento. Se ha revelado el tráiler oficial de “EKEKO”, una inquietante producción nacional que explora cómo los deseos más profundos pueden convertirse en la peor de las condenas.

Dirigida por Rafael Gutiérrez Sánchez, esta cinta llegará a los cines de todo el Perú el próximo 17 de setiembre. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Tráiler de “Ekeko”: Un adelanto oscuro y perturbador

El primer avance oficial de la película nos sumerge en una atmósfera densa, cargada de misterio y tensión psicológica. El tráiler ofrece las primeras pistas sobre la historia de Gabriela, una mujer profundamente marcada por las heridas de su pasado.

En un intento desesperado por encontrar alivio, paz y recuperar el rumbo de su vida, Gabriela decide recurrir al misticismo de un Ekeko. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una fuente de esperanza y prosperidad, no tardará en transformarse en una serie de sucesos aterradores que pondrán a prueba su cordura y su instinto de supervivencia.

Un elenco para una pesadilla sobrenatural

Para dar vida a esta espiral de acontecimientos paranormales, la producción cuenta con un reconocido reparto de actores nacionales. El elenco principal está integrado por:

Santiago Maguill

Devora Merino

Carlos Casella

Sylvia Majo

A través de interpretaciones intensas, los actores encarnan a personajes atrapados en una red de ambición, culpa y consecuencias trágicas por alterar el curso natural de las cosas.

Mitología local y terror psicológico en el cine nacional

Lo que diferencia a “EKEKO” de otras propuestas del género es su capacidad para conectar con el espectador mediante elementos muy arraigados a la cultura y las creencias populares del Perú. La narrativa invita al público a una profunda reflexión existencial: ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para conseguir lo que más deseas y qué estarías dispuesto a sacrificar a cambio?

Dato de estreno: “EKEKO” se estrenará en todas las salas de cine a nivel nacional este 17 de setiembre. Prepara los nervios para una experiencia cinematográfica que te hará mirar con desconfianza a los objetos que guardas en casa.