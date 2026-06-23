Conozca el inquietante avance de la cinta nacional que transforma un símbolo de prosperidad en una pesadilla sobrenatural protagonizada por Santiago Maguill y Devora Merino. (Foto: StarFilms)
Conozca el inquietante avance de la cinta nacional que transforma un símbolo de prosperidad en una pesadilla sobrenatural protagonizada por Santiago Maguill y Devora Merino. (Foto: StarFilms)
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El cine de terror peruano continúa ganando terreno y promete mantener a los espectadores al borde del asiento con su próximo gran lanzamiento. Se ha revelado el tráiler oficial de “EKEKO”, una inquietante producción nacional que explora cómo los deseos más profundos pueden convertirse en la peor de las condenas.

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