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Resumen

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Hayden Panettiere falleció a los 36 años. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
Hayden Panettiere falleció a los 36 años. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
Por BBC News Mundo

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida sobre todo por sus papeles en las series de televisión “Héroes” y “Nashville”, ha fallecido a los 36 años.