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Resumen

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Kim Kardashian eligió la gestación subrogada para dos de sus hijos; un asunto espinoso sobre el que todavía no hay consenso.
Kim Kardashian eligió la gestación subrogada para dos de sus hijos; un asunto espinoso sobre el que todavía no hay consenso.
/ AFP/ EFE
Por Milenka Duarte

La gestación subrogada ha dejado de ser un tema lejano de la crónica social. Casos tan sonados como el de la creadora y protagonista de Girls, Lena Dunham —cuyo proceso de maternidad ha reabierto un intenso debate dentro del propio movimiento feminista—, la exposición que Kim Kardashian ha instalado en la cultura pop a través de sus realities, o los recientes reportes en torno a la maternidad de Lady Gaga han vuelto a situar esta práctica en el centro de la conversación pública.

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