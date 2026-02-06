Escuchar
Kim Kardashian comparte video de cevichería peruana que recrea baile de Lisa de Blackpink. (Foto: Captura de IG)

Por Redacción EC

La empresaria y celebridad estadounidense Kim Kardashian sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales un video grabado en Perú, donde trabajadores de la cevichería Las Gaviotas de Chorrillos recrean la coreografía de Lisa, integrante de Blackpink, en la campaña NikeSkims Spring ’26 Collection.

