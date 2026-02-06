La empresaria y celebridad estadounidense Kim Kardashian sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales un video grabado en Perú, donde trabajadores de la cevichería Las Gaviotas de Chorrillos recrean la coreografía de Lisa, integrante de Blackpink, en la campaña NikeSkims Spring ’26 Collection.

El clip muestra a los cocineros del popular restaurante limeño realizando los pasos de baile mientras se encuentran dentro del local, generando una divertida escena que rápidamente llamó la atención en internet. La publicación fue replicada por miles de usuarios y se volvió viral en pocas horas.

La reacción de Kim Kardashian impulsó aún más la difusión del video, ya que la socialité republicó el contenido destacando el entusiasmo de los cocineros. Según comentarios de usuarios, todos quedaron encantados con la espontaneidad y energía del performance realizado en el clip.

Kim Kardashian comparte video de cevichería peruana que recrea baile de Lisa de Blackpink. (Foto: Captura de IG)

La cevichería, ubicada en el distrito de Chorrillos, se volvió tendencia en redes sociales, recibiendo mensajes de apoyo y curiosidad de personas interesadas en conocer el local que logró captar la atención internacional.

El video hace referencia a la reciente campaña NikeSkims Spring ’26, colaboración entre Nike y la marca SKIMS de Kim Kardashian, que combina moda deportiva y estética lifestyle. La campaña tuvo gran impacto global tras la participación de Lisa, una de las figuras más influyentes del pop asiático.

Con esta inesperada conexión entre la cultura pop y la gastronomía peruana, Kim Kardashian ha demostrado que el vínculo con el Perú trasciende fronteras y que una buena interpretación en redes puede llegar a convertirse en tendencia internacional.