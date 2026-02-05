Super Bowl 2026: Emma Stone protagoniza dramático comercial dirigido por Yorgos Lanthimos

Emma Stone, actriz ganadora del Oscar, protagonizará uno de los anuncios más esperados del Super Bowl 2026, bajo la dirección del cineasta griego Yorgos Lanthimos. El spot publicitario será presentado por la empresa de desarrollo web Squarespace durante la transmisión del evento deportivo.

El comercial, titulado “Unavailable”, tendrá una duración de 60 segundos y formará parte de las pausas publicitarias del partido programado para el 8 de febrero. La marca difundió previamente un teaser que anticipa una propuesta visual enigmática y cinematográfica.

El adelanto muestra a Emma Stone en primer plano, con un tono dramático y una atmósfera inquietante, lo que evidencia la estética característica del director. Se trata de una nueva colaboración entre ambos artistas, quienes ya han trabajado juntos en proyectos cinematográficos.

Emma Stone protagoniza dramático comercial dirigido por Yorgos Lanthimos para el Super Bowl. (Foto: Captura de video)

Squarespace vuelve así al Super Bowl tras una década participando en el evento, apostando nuevamente por una narrativa creativa para destacar entre los anuncios más vistos de la televisión mundial.

El proyecto también marca el debut de Yorgos Lanthimos como director de un comercial para el Super Bowl, ampliando la presencia del cine de autor dentro de la industria publicitaria y reforzando la tendencia de storytelling en las marcas.

La participación de figuras del cine internacional en publicidad confirma la importancia global del Super Bowl como vitrina mediática, donde la creatividad audiovisual se convierte en protagonista tanto como el propio partido.