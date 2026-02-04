Pringles, la icónica marca de papas fritas, apuesta por una historia romántica en su nuevo comercial del Supertazón. El anuncio se verá el domingo 8 de febrero, durante el Super Bowl LX, en el partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, con la participación de la cantante Sabrina Carpenter. En la previa del gran evento, la marca adelantó una especie de historia de amor protagonizada por Carpenter, lo que despertó la curiosidad de los fans sobre qué pasaría finalmente en el comercial. La intriga giraba en torno al juego del “me quiere, no me quiere” que la artista venía insinuando.

Ahora, Pringles reveló el anuncio completo del Super Bowl y respondió al misterio. En el spot, la estrella pop finalmente encuentra al hombre de sus sueños con la ayuda de “Mr. P’s”, el clásico bigote que identifica a la marca, convertido en un personaje de la historia.

Ad Meter señala que, con este comercial, Pringles marca su novena aparición consecutiva en el evento publicitario más importante del año. En la edición pasada, la marca presentó “Call of the Mustaches”, un anuncio centrado en el asombroso parecido entre el actor Chris Pratt y el icónico bigote de la mascota de Pringles.

Tras varios adelantos que generaron expectativa, la marca reveló finalmente el comercial completo durante el evento. (Foto: Pringles U.S. / YouTube)

“Nuestro snack icónico ha estado apareciendo en el gran juego durante casi una década”, dijo Sarah Reinecke, vicepresidenta senior de cartera y marca de Mars Snacking.

“Este año, le damos vida a Pringles, casi literalmente, mientras Sabrina construye su amado Pringleleo, y nos sentimos honrados de mostrarle al mundo su inesperada historia de amor. Esperamos que los comensales abran su sabor favorito junto con Sabrina y experimenten su propio amor al primer bocado”, agregó.

Para el Super Bowl LX, el panorama publicitario está dominado por gigantes de los alimentos y la tecnología. Al igual que Pringles, AB InBev celebra los 150 años de Budweiser con un despliegue masivo. Además, marcas como Hellmann’s, Dunkin’ (con Ben Affleck) y Uber Eats apuestan por el humor y las celebridades de primer nivel.

El spot marca la novena aparición consecutiva de Pringles en el Super Bowl. (Foto: Pringles U.S. / YouTube)

El sector tecnológico da un paso al frente con una fuerte presencia de la inteligencia artificial, destacando anuncios de OpenAI y una colaboración entre Salesforce y MrBeast. En la industria automotriz, Toyota y Cadillac dicen presente, con esta última aprovechando la gran expectativa por su entrada oficial a la Fórmula 1.

Finalmente, el evento mantiene su enfoque social y de entretenimiento con campañas de Dove sobre el empoderamiento femenino. Con espacios de 30 segundos alcanzando los 10 millones de dólares, la edición de este año se perfila como la más cara y competitiva de la historia.

Super Bowl LX: hora, fecha y todo lo que debes saber sobre este suceso deportivo

El Super Bowl LX se perfila como uno de los eventos más espectaculares de la década, ya que celebra el 60º aniversario del “Gran Juego”. La cita es el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California (casa de los San Francisco 49ers).

Esta será la segunda vez que este recinto recibe el Super Bowl tras la edición 50 en 2016 y promete un despliegue tecnológico y de seguridad sin precedentes en la Bahía de San Francisco.

En lo deportivo, el enfrentamiento ya está definido: los Seattle Seahawks se medirán ante los New England Patriots. Este partido es emocionante porque es una revancha directa del épico Super Bowl XLIX (2015), donde los Patriots ganaron en el último segundo con una intercepción histórica.

El Super Bowl LX (2026) se llevará a cabo en el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, California. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

El acto central del Halftime Show será encabezado por la estrella mundial Bad Bunny, marcando un hito para la música latina en este escenario. Además, las festividades previas incluirán a Green Day en la ceremonia de apertura, a Charlie Puth interpretando el himno nacional y a figuras como Brandi Carlile y Coco Jones completando el cartel artístico.

La transmisión en Estados Unidos estará a cargo de NBC, mientras que en Latinoamérica se podrá seguir a través de ESPN y Disney+.

Debido a que el evento coincide con los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, la cadena preparó una cobertura multiplataforma masiva.

