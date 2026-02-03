Este año, el Super Bowl LX enfrentará a los seguidores de los Seattle Seahawks y los New England Patriots. Esa rivalidad también se traslada al nuevo anuncio de Uber Eats para el campeonato de la NFL 2026, donde el público, al igual que los fanáticos, debe tomar partido desde el inicio. El spot reúne a dos estrellas muy populares: Matthew McConaughey y Bradley Cooper, quienes protagonizan un divertido “enfrentamiento” con la participación especial de Parker Posey.

El adelanto del comercial se lanzó el lunes 2 de febrero y, además de emitirse en televisión, aparece en distintas versiones dentro de la app de Uber Eats, donde los usuarios pueden personalizarlo con más celebridades.

En la versión disponible en YouTube, McConaughey interpreta a un teórico de la conspiración convencido de que la industria del fútbol americano es solo una fachada para vender comida. Cooper, en cambio, encarna a un amante del deporte que cuestiona esa teoría.

En el spot, McConaughey interpreta a un teórico de la conspiración, mientras Cooper intenta refutar sus argumentos. (Foto: Uber Eats / YouTube)

“¡Piénsalo! El poste del gol de campo… está diseñado como un tenedor”, dice McConaughey mientras rompe una de las puntas como prueba, a lo que Cooper responde: “No puede ser cierto”.

Lejos de rendirse, McConaughey continúa poniendo ejemplos a lo largo del anuncio. “Nombres de jugadores: C.J. Ham, Malik Ham”, señala, provocando la reacción de Cooper, quien responde frustrado: “Estás eligiendo solo lo que te conviene”.

El actor sigue con más asociaciones: “Je’Rod Cherry… Don Cherry…”. En ese momento aparece Parker Posey, quien también decide tomar partido y se une a McConaughey.

Bradley Cooper y Matthew McConaughey son dos de los pesos pesados de Hollywood hoy en día. (Foto: Uber Eats / YouTube)

“¿Le contaste lo de los bloqueos tipo panqueque?”, pregunta la actriz en referencia a la técnica en donde un liniero ofensivo derriba por completo a un defensor y lo deja “aplastado” como un panqueque. A partir de ahí, las provocaciones aumentan, tanto en persona como por teléfono, con frases como: “¡Todo es comida, Bradley!”.

El clímax llega cuando ambos se encuentran cara a cara en lo que parece ser una fiesta para ver el Super Bowl. Cooper intenta cerrar la discusión: “¡Basta! Nunca vas a convencerme de que el fútbol vende comida. ¿Qué te parece si dejamos atrás este conflicto?”.

McConaughey no cede y remata diciendo: “La carne es comida… y la calabaza también”, lo que provoca un estallido de furia y un cierre cuando el insulto final es reemplazado por “hamburguesas”.

El comercial puede personalizarse en la app con más de mil combinaciones y la participación de otras celebridades. (Foto: Uber Eats / YouTube)

Uber Eats presenta el spot como “el primer comercial del Super Bowl que puedes armar a tu manera”, con más de mil combinaciones posibles a través de la app.

Los usuarios pueden incluir apariciones de figuras como Addison Rae, Amelia Dimoldenberg, Tramell Tillman, Sauce Gardner, Jerry Rice, Pork Chop Womack e incluso la mascota de los San Francisco 49ers, Sourdough Sam.

El anuncio completo podrá verse durante el Super Bowl el domingo 8 de febrero a las 6:30 p.m. (hora del Este) por NBC.

Super Bowl LX: hora, fecha y todo lo que debes saber sobre este suceso deportivo

El Super Bowl LX se perfila como uno de los eventos más espectaculares de la década, ya que celebra el 60º aniversario del “Gran Juego”. La cita es el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California (casa de los San Francisco 49ers).

Esta será la segunda vez que este recinto recibe el Super Bowl tras la edición 50 en 2016 y promete un despliegue tecnológico y de seguridad sin precedentes en la Bahía de San Francisco.

En lo deportivo, el enfrentamiento ya está definido: los Seattle Seahawks se medirán ante los New England Patriots. Este partido es emocionante porque es una revancha directa del épico Super Bowl XLIX (2015), donde los Patriots ganaron en el último segundo con una intercepción histórica.

El Super Bowl LX (2026) se llevará a cabo en el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, California. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

El acto central del Halftime Show será encabezado por la estrella mundial Bad Bunny, marcando un hito para la música latina en este escenario. Además, las festividades previas incluirán a Green Day en la ceremonia de apertura, a Charlie Puth interpretando el himno nacional y a figuras como Brandi Carlile y Coco Jones completando el cartel artístico.

La transmisión en Estados Unidos estará a cargo de NBC, mientras que en Latinoamérica se podrá seguir a través de ESPN y Disney+.

Debido a que el evento coincide con los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, la cadena preparó una cobertura multiplataforma masiva.

