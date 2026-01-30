El Super Bowl no es solo fútbol: es una experiencia de entretenimiento que dura todo el día y combina música, espectáculos y grandes momentos en vivo. Este año, Super Bowl 2026 promete hacerlo aún más especial, con una alineación musical que abarca rock, pop, R&B, country y música latina de alcance global. Desde el concierto tailgate antes del partido hasta la ceremonia de apertura, las actuaciones previas al kickoff y, por supuesto, el esperado show de medio tiempo, los fanáticos están a punto de vivir un día cargado de música y sorpresas que van mucho más allá de las jugadas en el campo. Aquí te contamos quiénes subirán al escenario y cómo será cada presentación.

Concierto Tailgate del Super Bowl 2026

Headliner: Teddy Swims

Teddy Swims Apertura: LaRussell

LaRussell Hora: 3:50 p.m. ET

3:50 p.m. ET Dónde verlo: Peacock, 120 estaciones de iHeartRadio y la app iHeartRadio

El día comienza con el tradicional Tailgate Concert, que se transmite en vivo antes del kickoff. Teddy Swims, nominado al Grammy por su éxito “Lose Control”, será el encargado de cerrar el concierto frente al Levi’s Stadium en Santa Clara. LaRussell abrirá el espectáculo, aportando un toque local al evento. Desde su lanzamiento en 2020, este concierto se ha convertido en un clásico del Super Bowl, con artistas destacados como Miley Cyrus, Post Malone, Gwen Stefani y The Black Keys en ediciones anteriores.

Ceremonia de Apertura del Super Bowl 2026

Artista: Green Day

Green Day Hora: 6 p.m. ET

6 p.m. ET Dónde verlo: NBC, Telemundo, Peacock, Universo

Tras el tailgate, Green Day abrirá oficialmente el Super Bowl 60 con una ceremonia especial que celebra los 60 años de historia del evento. La icónica banda de rock de la Bahía de San Francisco acompañará a generaciones de MVPs del Super Bowl en el campo, marcando un momento único tanto para los fanáticos del fútbol como para los amantes de la música.

El Super Bowl 2026 tendrá a Bad Bunny como protagonista del medio tiempo, consolidando su estatus de estrella global. | Crédito: AFP

Actuaciones Previas al Kickoff

Antes de que comience el partido, varios artistas se encargarán de calentar el ambiente:

Himno Nacional: Charlie Puth

Charlie Puth “America the Beautiful”: Brandi Carlile

Brandi Carlile “Lift Every Voice and Sing”: Coco Jones

Estas presentaciones se transmitirán en vivo como parte de la cobertura oficial del Super Bowl, asegurando que la emoción musical esté presente desde el primer minuto.

Show de Medio Tiempo

Artista principal: Bad Bunny

El momento más esperado de la noche será el halftime show con Bad Bunny. El astro global de la música latina promete un espectáculo vibrante, lleno de energía y sorpresas, sumándose a la lista de grandes artistas que han dejado su huella en este icónico escenario frente a millones de televidentes en todo el mundo.

El Super Bowl 2026 tendrá a Bad Bunny como protagonista del medio tiempo, consolidando su estatus de estrella global. | Crédito: AFP

Resumen de la alineación musical del Super Bowl 60:

Concierto Tailgate: Teddy Swims (headliner) y LaRussell (apertura)

Teddy Swims (headliner) y LaRussell (apertura) Ceremonia de apertura: Green Day

Green Day Himno Nacional: Charlie Puth

Charlie Puth “America the Beautiful”: Brandi Carlile

Brandi Carlile “Lift Every Voice and Sing”: Coco Jones

Coco Jones Show de medio tiempo: Bad Bunny

Con esta alineación, el Super Bowl 2026 se perfila como un evento que combinará la pasión del fútbol con la magia de la música, asegurando que todos los fanáticos tengan algo que celebrar, sin importar si están en el estadio o frente a la pantalla.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí