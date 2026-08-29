Una novedad tecnológica llegaría al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) . Recientemente, se pudo conocer que la agencia estatal pretende implementar perros robot durante sus operativos migratorios que realizan en gran parte del país. Ante ello, surge muchas dudas al respecto sobre qué funciones cumplirán, si atacarán a los objetivos o desde qué fecha estarían en funcionamiento. Los detalles completos podrás conocerlos en este artículo informativo.

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Según una información compartida por Noticias Telemundo , la adquisición de estos cuadrúpedos electrónicos sería de hasta $2 millones, demostrando que el alto costo de estos equipos cuentan con una tecnología de punta.

Los perros robóticos estarán equipados con cámaras y sensores, los cuales les permitirá inspeccionar y evaluar riesgos en ambientes donde el personal de ICE pudiera enfrentar amenazas.

“Esta capacidad mejorará la seguridad de los oficiales, apoyará la toma de decisiones durante operativos y fortalecerá la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para responder a incidentes que ocurran en áreas peligrosas, confinadas, inestables y de difícil acceso”, se lee en los documentos internos de ICE.

Los famosos “robocanes” que pretende comprar la agencia son fabricados por la empresa Boston Dynamics. Cada unidad cuenta con un valor que oscila entre los $75,000 y $375,00, dependiendo de los ajustes que se pretenden aplicar.

Los perros robots tendrán la función de rastrear los ambientes para identificar alguna amenaza que ponga en riesgo la integridad de las autoridades migratorias. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

¿Representan un peligro para los migrantes radicados en EE.UU.?

Debido a que ICE tiene planificado adquirir estos equipos electrónicos de rastreo a corto plazo, surge la duda si realmente pueden ocasionar daño o serán configurados para ejecutar arrestos contra inmigrantes calificados como “ilegales”.

Ante esta duda, un funcionario del DHS estima que los perros robóticos no serán utilizados con el propósito de facilitar la detención de extranjeros sin estatus legal.

Las organizaciones que defienden los derechos humanos no aprueban esta nueva modalidad tecnológica que pretende implementar ICE. (AP Foto/Ryan Murphy, Archivo) / Ryan Murphy

Por su parte, Boston Dynamics aclaró en un comunicado el último viernes que sus equipos no pueden ser utilizados como armamento, además que su uso debe alinearse estrictamente a la legislación sobre derechos civiles y privacidad.

Esta propuesta coincide con el posible gasto de más de $16 millones que ICE realizaría para equipar a su personal con guantes capaces de emitir descargas eléctricas, lo cual ha causado preocupación entre las organizaciones defensoras de derechos humanos.