Tras semanas de debate y polémica, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aprobó un contrato de $16.7 millones para adquirir 6,000 pares de guantes capaces de dar descargas eléctricas. La agencia migratoria asegura que sus agentes los utilizarán en determinadas situaciones para controlar a detenidos y manifestantes. Pero una pregunta surge de inmediato: ¿qué hará ICE con este equipo en Estados Unidos? Esto es lo que se sabe de estos dispositivos.

La compra se concretó pese a la oposición de defensores de los derechos civiles y de miembros demócratas del Congreso, quienes cuestionaron la capacidad de ICE para garantizar un uso adecuado de estos dispositivos.

La información sobre el contrato fue reportada por Noticias Telemundo, que señaló que la adquisición contempla también equipos de apoyo y servicios durante los próximos seis meses.

Los guantes que evalúa ICE pueden emitir descargas eléctricas para ayudar a controlar situaciones de resistencia. | Crédito: Compliant Technologies

¿Cuántos guantes de electrochoque comprará ICE?

Un aviso publicado en una base de datos federal indicó que ICE adjudicó un contrato sin licitación por $16.7 millones a Compliant Technologies LLC, una empresa con sede en Kentucky encargada de fabricar estos dispositivos.

El acuerdo contempla la adquisición de 6,000 pares de guantes, además de equipos de apoyo y servicios relacionados durante un periodo de seis meses.

La decisión llegó después de que ICE hiciera público este mes su interés en adquirir miles de los denominados “dispositivos conductores de distracción y desescalada” para sus oficiales e investigadores.

¿Cómo funcionan los guantes que utilizará ICE?

A simple vista, los dispositivos tienen la apariencia de guantes de patrulla convencionales. Sin embargo, incorporan un sistema que permite al agente activar una descarga eléctrica mediante un botón.

Para producir la descarga, los guantes deben entrar en contacto directo con la piel de una persona. El objetivo declarado es provocar dolor y conseguir que una persona que se resiste obedezca las órdenes del agente.

Este tipo de dispositivos ya ha sido utilizado por algunas cárceles locales y departamentos de policía en Estados Unidos.

¿Para qué utilizará ICE los guantes de electrochoque?

Según el aviso de la agencia, los guantes estarán destinados a situaciones consideradas de “alta tensión”, entre ellas arrestos, traslado de detenidos agresivos y respuesta ante disturbios civiles fuera de los centros de detención.

Cuando una persona se resista de manera activa o pasiva y el agente necesite tomar rápidamente el control. Para mantener el control sobre detenidos y prevenir agresiones o intentos de fuga. Para permitir que los oficiales esposen a personas que oculten sus manos. Para ayudar en el control de multitudes. Como alternativa al uso de una fuerza considerada más severa, incluidas las armas de fuego.

La agencia afirmó que los guantes serán empleados de acuerdo con “políticas, capacitación y normas de rendición de cuentas aprobadas”.

La adquisición de estos guantes por parte de ICE genera dudas sobre su uso durante las operaciones en Estados Unidos. | Crédito: OCTAVIO JONES / AFP

¿Por qué los senadores se oponen a la compra de ICE?

La aprobación del contrato ocurrió horas después de que un grupo de 16 senadores demócratas pidiera a ICE cancelar el plan.

La carta fue encabezada por la senadora Catherine Cortez Masto, de Nevada, quien cuestionó la necesidad de que la agencia cuente con este tipo de dispositivos.

Los legisladores argumentaron que ICE ya enfrenta cuestionamientos relacionados con el uso de la fuerza y expresaron dudas sobre la supervisión de sus agentes.

En su carta, los senadores afirmaron:

“El uso indebido de la fuerza, flagrante y trágico, en Los Ángeles, Chicago, Minneapolis, Houston, Maine y otros lugares del país genera un escepticismo significativo”.

El dispositivo “presenta riesgos sustanciales si se utiliza durante detenciones civiles”.

También advirtieron sobre los riesgos de utilizarlos “sin límites claros, sin la capacitación adecuada y sin una supervisión integral”.

Los senadores pidieron que ICE haga públicos los detalles sobre la capacitación que recibirán los agentes y sobre la manera en que se documentará y revisará internamente cada uso de los guantes.

¿Qué respondió ICE a las críticas por los guantes?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo del que depende ICE, respondió de manera contundente a los cuestionamientos.

En un comunicado, la agencia acusó a los críticos de intentar limitar las herramientas disponibles para los agentes federales.

“Es despreciable que los políticos de las ciudades santuario intenten prohibir a nuestras fuerzas de seguridad federales el uso de cualquier equipo de seguridad; se trata de un intento deliberado de socavar y poner en peligro a nuestros agentes”, afirmó el DHS.

La polémica, por tanto, no termina con la aprobación del contrato. La discusión ahora se centra en cómo, cuándo y bajo qué controles podrán utilizar los agentes de ICE los guantes capaces de producir descargas eléctricas.