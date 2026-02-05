Super Bowl 2026: ¿Habrá tráiler de “Avengers: Doomsday” o “Spider-Man 4” en el evento?

“Spider-Man: Brand New Day”, que llegará a los cines el 31 de julio, y “Vengadores: Doomsday”, que aterrizará el 18 de diciembre, son dos de las películas más esperadas de este 2026. Con el Super Bowl a escasos días de celebrarse, son muchos los que se preguntan ya si durante el mega evento deportivo, que los grandes estudios y plataformas aprovechan para promocionar sus estrenos más potentes, se verán tráileres de alguno de los filmes.

Según Deadline, Marvel Studios no tiene previsto lanzar ningún tráiler para la Super Bowl de este año. Esto resulta particularmente sorprendente, considerando la importancia y las altas expectativas que generan “Vengadores: Doomsday” y “Spider-Man 4”, coproducción del estudio de Kevin Feige y Sony Pictures.

Tras los cuatro teasers proyectados de “Doomsday” junto a “Avatar: Fuego y ceniza”, los fans esperaban que la Casa de las Ideas aprovechase el gran escaparate que supone la Super Bowl para lanzar un tráiler del filme de los hermanos Russo que unificase todas las pistas presentadas hasta ahora.

Chris Evans caracterizado como Steve Rogers en el primer adelanto de "Avengers: Doomsday", en cines este 2026. / Marvel Studios

Pero parece que finalmente no va a ser así. Y, aunque lo más probable sea que haya una razón de peso para ello, no deja de ser desconcertante, más aún si cabe en el caso de “Spider-Man: Brand New Day”, ya que el estudio, capitaneado por Kevin Feige, ha invertido prácticamente todo su esfuerzo en impulsar “Doomsday” a diferencia de la nueva entrega de la saga arácnida protagonizada por Tom Holland.

Dicho esto, conviene destacar que el desembolso para lanzar un tráiler en el Super Bowl es bastante considerable, y la inversión para un anuncio de unos 30 segundos en la edición de este año ha supuesto 10 millones de dólares. Por lo tanto, el hecho de que Marvel no estrene ningún adelanto de sus películas podría responder al hecho de que, a sabiendas del éxito que tendrán, el coste es excesivo e innecesario.

El primer póster promocional de "Spider-Man: Brand New Day" (Foto: Marvel Studios / Sony Pictures)

Por otro lado, entre los tráileres más esperados que probablemente se podrán ver durante el Super Bowl están “Michael”, el biopic sobre Michael Jackson que llegará a los cines el 24 de abril; “Scream 7”, que se estrenará el 27 de febrero; y “The Mandalorian y Grogu”, dirigida por Jon Favreau, cuya fecha de estreno está prevista para el 22 de mayo. Esta será la primera entrega de Star Wars en aterrizar en las salas desde “El ascenso de Skywalker”, que se estrenó en 2019.

Con información de Europa Press