Escuchar
(2 min)
"Avengers: Doomsday" y "Spider-Man: Brand New Day" son dos esperadas películas de este 2026. (Foto: Marvel Studios)

"Avengers: Doomsday" y "Spider-Man: Brand New Day" son dos esperadas películas de este 2026. (Foto: Marvel Studios)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"Avengers: Doomsday" y "Spider-Man: Brand New Day" son dos esperadas películas de este 2026. (Foto: Marvel Studios)
"Avengers: Doomsday" y "Spider-Man: Brand New Day" son dos esperadas películas de este 2026. (Foto: Marvel Studios)
Por Redacción EC

“Spider-Man: Brand New Day”, que llegará a los cines el 31 de julio, y “Vengadores: Doomsday”, que aterrizará el 18 de diciembre, son dos de las películas más esperadas de este 2026. Con el Super Bowl a escasos días de celebrarse, son muchos los que se preguntan ya si durante el mega evento deportivo, que los grandes estudios y plataformas aprovechan para promocionar sus estrenos más potentes, se verán tráileres de alguno de los filmes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Super Bowl 2026: ¿Habrá tráiler de “Avengers: Doomsday” o “Spider-Man 4” en el evento?
Cine

Super Bowl 2026: ¿Habrá tráiler de “Avengers: Doomsday” o “Spider-Man 4” en el evento?

Desde un Harrison Ford conmovido a la anécdota sangrienta de Jennifer Garner: lo que dejó el primer Apple TV Press Day | CRÓNICA
Series

Desde un Harrison Ford conmovido a la anécdota sangrienta de Jennifer Garner: lo que dejó el primer Apple TV Press Day | CRÓNICA

Los 40 años de Pixar: el estudio de animación digital que nos hizo creer que los dibujos tienen alma
Cultura contemporánea

Los 40 años de Pixar: el estudio de animación digital que nos hizo creer que los dibujos tienen alma

Premios Luces 2026: Así se eligen a los nominados
Luces

Premios Luces 2026: Así se eligen a los nominados