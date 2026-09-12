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La ganadora del Festival de Venecia, "Woman Unknown", es una cinta de época ambientada en la Segunda Guerra Mundial.
La ganadora del Festival de Venecia, "Woman Unknown", es una cinta de época ambientada en la Segunda Guerra Mundial.
/ Mostra de Venecia
Por Agencia AFP

La directora danesa May el-Toukhy ganó este sábado el León de Oro de la Mostra de Venecia por “Woman unknown”, un drama histórico sobre una sirvienta marcada por un secreto durante la Segunda Guerra Mundial, en una edición donde sólo dos mujeres optaban al máximo galardón.

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