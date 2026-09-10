“Godzilla Minus Zero” presentó su tráiler y póster finales como adelanto de una nueva historia protagonizada por el ‘Rey de los monstruos’. La película llegará a la pantalla grande el próximo 5 de noviembre con una historia ambientada en el Japón de la posguerra.

La historia se desarrolla en 1949, dos años después de los acontecimientos de “Godzilla Minus One”, cuando Japón intenta recuperarse de la devastación provocada por la guerra. En medio de este proceso de reconstrucción, la aparición de Godzilla vuelve a enfrentar a la población con una fuerza que supera cualquier posibilidad de control y obliga a los personajes a luchar por su supervivencia.

Desde su primera aparición en 1954, Godzilla ha trascendido su condición de personaje cinematográfico para convertirse en un ícono cultural. Siete décadas después de su creación, la saga se mantiene vigente.

"Godzilla Minus Zero” estrena nuevo tráiler y póster antes de su llegada a los cines. (Foto: Difusión)

“Godzilla Minus Zero” estará nuevamente bajo la dirección y escrita por Takashi Yamazaki, responsable de “Godzilla Minus One”. La producción también reúne al equipo que obtuvo el Oscar a Mejor Efectos Visuales por aquella película. La propuesta mantiene así el contraste entre el espectáculo generado por un monstruo capaz de destruir ciudades y las consecuencias de esa devastación sobre las personas que intentan reconstruir sus vidas.

Una experiencia pensada para IMAX

La nueva película también apuesta por una experiencia cinematográfica de gran formato. “Godzilla Minus Zero” fue filmada para IMAX con cámaras digitales de alta definición certificadas por este formato y mediante un proceso de optimización específico para la imagen y el sonido.

La cinta ha sido concebida como una experiencia cinematográfica premium para las salas de cine, especialmente en formatos como IMAX y 4DX. La combinación de una imagen de gran formato, sonido envolvente y una experiencia física busca incrementar el impacto de las escenas protagonizadas por Godzilla y colocar al espectador en el centro de la catástrofe.

El estreno de “Godzilla Minus Zero” también representa el comienzo de una nueva etapa para la franquicia. La película dará paso a un universo denominado “Godzilla World”, con el objetivo de ampliar el mundo del personaje a través de futuras secuelas y spin-offs.

Con el lanzamiento de su tráiler y póster finales, la cuenta regresiva ya comenzó. El rey regresa. Y esta vez, el mundo volverá a temblar a una escala nunca antes vista en una producción japonesa.