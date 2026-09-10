"Godzilla Minus Zero” llegará a la pantalla grande el próximo 5 de noviembre con una historia ambientada en el Japón de la posguerra. (Foto: Difusión)
"Godzilla Minus Zero” llegará a la pantalla grande el próximo 5 de noviembre con una historia ambientada en el Japón de la posguerra. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

“Godzilla Minus Zero” presentó su tráiler y póster finales como adelanto de una nueva historia protagonizada por el ‘Rey de los monstruos’. La película llegará a la pantalla grande el próximo 5 de noviembre con una historia ambientada en el Japón de la posguerra.

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