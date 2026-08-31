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La cinta protagonizada por Tom Holland superó los 2,332 millones de dólares de recaudación a nivel mundial y superó a “Avatar 2” y “Avengers: Endgame”. (Foto: YouTube / Sony Picture)
La cinta protagonizada por Tom Holland superó los 2,332 millones de dólares de recaudación a nivel mundial y superó a “Avatar 2” y “Avengers: Endgame”. (Foto: YouTube / Sony Picture)
Por Agencia EFE

“Spider-Man: Brand New Day”, la cuarta película del superhéroe protagonizada por Tom Holland, se ha convertido en el cuarto filme más taquillero de la historia, con 2.332 millones de dólares de recaudación, solo por debajo de “Avatar”, “Avengers: Endgame” (“Vengadores: Endgame”) y “Avatar:The way of Water” (“Avatar: El sentido del agua”).

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