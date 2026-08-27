‘Avengers: Endgame Encore’ llega a Perú: ¿cuándo se estrena y cuánto costarán las entradas? | Foto: Marvel Studios
‘Avengers: Endgame Encore’ llega a Perú: ¿cuándo se estrena y cuánto costarán las entradas? | Foto: Marvel Studios
Por Redacción EC

La película que marcó a los seguidores de Marvel volverá a los cines peruanos con una edición especial que incorpora material inédito y una nueva escena poscréditos. Se trata de “Avengers: Endgame Encore”, que llegará como parte de la preparación para “Avengers: Doomsday”, la siguiente gran producción de la franquicia, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2026. La preventa ya comenzó y los interesados pueden revisar las funciones disponibles en distintas cadenas, aunque los horarios y espacios más solicitados podrían agotarse rápidamente por la expectativa que genera este regreso. La nueva edición busca recuperar una de las historias más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel y entregar pistas sobre lo que ocurrirá en la próxima cinta. A continuación, te contamos cuándo llegará esta versión a las salas peruanas, cuánto costarán las entradas y qué novedades presentará.

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