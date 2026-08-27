La película que marcó a los seguidores de Marvel volverá a los cines peruanos con una edición especial que incorpora material inédito y una nueva escena poscréditos. Se trata de “Avengers: Endgame Encore”, que llegará como parte de la preparación para “Avengers: Doomsday”, la siguiente gran producción de la franquicia, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2026. La preventa ya comenzó y los interesados pueden revisar las funciones disponibles en distintas cadenas, aunque los horarios y espacios más solicitados podrían agotarse rápidamente por la expectativa que genera este regreso. La nueva edición busca recuperar una de las historias más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel y entregar pistas sobre lo que ocurrirá en la próxima cinta. A continuación, te contamos cuándo llegará esta versión a las salas peruanas, cuánto costarán las entradas y qué novedades presentará.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ ‘AVENGERS: ENDGAME ENCORE’ EN PERÚ?

“Avengers: Endgame Encore” estará disponible en cines seleccionados del país desde el 24 de septiembre de 2026. La propuesta contempla funciones en salas de alta calidad, entre ellas espacios IMAX y aquellos identificados con Infinity Vision, certificación asociada a las salas Premium Large Format (PLF).

Las salas Infinity Vision están preparadas para ofrecer una experiencia más inmersiva, con pantallas de gran tamaño, imágenes de alta definición y sistemas de sonido envolvente. Este tipo de formato busca potenciar la experiencia de películas que destacan por sus efectos visuales y escenas de gran escala.

La preventa comenzó el 25 de agosto de 2026 y ya permite adquirir localidades en diferentes cadenas. Cineplanet informó que varias de sus sedes tienen boletos disponibles, incluso para funciones Infinity Vision. Cinemark, Cinépolis y Cinestar también habilitaron la venta anticipada mediante sus plataformas digitales y establecimientos físicos.

¿CUÁNTO COSTARÁN LAS ENTRADAS PARA ‘AVENGERS: ENDGAME ENCORE’?

El precio de los boletos dependerá de la cadena, ciudad, horario y tipo de sala. Como referencia, las tarifas informadas para algunas empresas son:

Cineplanet: las entradas para formatos 2D y 3D cuestan aproximadamente entre S/30 y S/40.

las entradas para formatos 2D y 3D cuestan aproximadamente entre S/30 y S/40. Cinemark: los precios pueden ubicarse entre S/25 y S/40, según opciones como 2D, 3D, XD o DBox.

Los montos pueden variar por promociones o políticas de cada complejo. Por ello, se recomienda revisar los canales oficiales antes de comprar. Las localidades para formatos premium también podrían ser más limitadas, según informa Infobae.

¿QUÉ INCLUIRÁ ESTA NUEVA VERSIÓN DE ‘ENDGAME’?

El reestreno no será simplemente una repetición del filme original. Marvel Studios prepara una edición con contenido adicional que busca conectar “Endgame” con los acontecimientos de “Avengers: Doomsday”. Entre las novedades anunciadas figuran:

Material adicional que no estuvo en la versión habitual.

Una introducción preparada especialmente para esta edición.

Una nueva secuencia después de los créditos.

Contenido relacionado con “Avengers: Doomsday”.

Joe Russo, uno de los directores de “Avengers: Endgame”, señaló que estos elementos tendrán importancia para la próxima película del estudio y funcionarán como un enlace narrativo. De esta manera, el regreso del filme adquiere relevancia porque ocurrirá pocos meses antes de “Avengers: Doomsday”, cuyo estreno está programado para el 17 de diciembre de 2026, y podría ofrecer pistas sobre el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel.

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