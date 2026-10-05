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Resumen

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Por Leonardo Ledesma Watson

En 2010, cuando David Fincher estrenó “The Social Network”, Facebook todavía podía parecer una extravagancia universitaria que había crecido demasiado rápido. La película hablaba de dormitorios, traiciones, dinero y ambición. Mark Zuckerberg era un muchacho frente a una computadora y Facebook, una criatura recién nacida que comenzaba a descubrir que podía conquistar el mundo.

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