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Resumen

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Los cambios exigidos por la UE podrían incluir “desactivar funciones adictivas clave, como la ‘reproducción automática’ y el ‘escroleo infinito’, implementar ‘pausas en el tiempo de uso’ efectivas y adaptar su sistema de recomendaciones para que esté menos orientado a generar interacción. (Foto por Nikolas Kokovlis / NurPhoto vía AFP)
Los cambios exigidos por la UE podrían incluir “desactivar funciones adictivas clave, como la ‘reproducción automática’ y el ‘escroleo infinito’, implementar ‘pausas en el tiempo de uso’ efectivas y adaptar su sistema de recomendaciones para que esté menos orientado a generar interacción. (Foto por Nikolas Kokovlis / NurPhoto vía AFP)
/ NIKOLAS KOKOVLIS
Por Agencia AFP

La empresa estadounidense Meta debe modificar el “diseño adictivo” de Facebook e Instagram o de lo contrario se expondrá a una cuantiosa multa, advirtió este viernes la Unión Europea.

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