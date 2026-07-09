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Resumen

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Función aun está en desarrollo y tendrá que pasar por pruebas de seguridad. (Foto: magnific.com)
Función aun está en desarrollo y tendrá que pasar por pruebas de seguridad. (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

WhatsApp ya está desarrollando en Android la función que notificará al usuario cuando se acerque el cumpleaños de un contacto, siempre que esta persona haya introducido la fecha en el servicio de mensajería.

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