SpaceXAI ha presentado su nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) actualizado Grok 4.5, diseñado específicamente para ejecutar tareas de programación y agentes con “velocidades líderes” y mayor eficiencia de coste que sus competidores, mientras mantiene capacidades a la altura del modelo Opus 4.7 de Anthropic.

La compañía liderada por Elon Musk ha definido su nuevo modelo como “el más inteligente” que, entrenado con el editor de código Cursor, ofrece mejoras en programación, codificación y altas capacidades para la “ingeniería en el mundo real”.

Esto incluye tareas como la creación de aplicaciones complejas y funcionales incluso con especificaciones mínimas, así como labores relacionadas con el trabajo de oficina, como la creación de modelos complejos de Excel, el diseño de contenido para diapositivas en PowerPoint o la redacción de textos en Word, además de trabajo de investigación basado en el conocimiento y tareas de agente.

Cabe destacar que Grok 4.5 es capaz de ejecutar todas estas tareas “más rápido que los modelos ‘flash’”, como ha asegurado la compañía en un comunicado en su blog, donde ha señalado que su nuevo modelo ofrece una velocidad de procesamiento de 80 transacciones por segundo (TPS).

Asimismo, ha sido entrenado optimizando el aprendizaje por refuerzo, con conjuntos de datos que abarcan conocimientos de programación, ciencia, ingeniería y matemáticas. Como resultado, la compañía asegura que supera a modelos comparables en las tareas mencionadas.

Aunque no alcanza a otros modelos líderes como Fable de Anthropic o GPT 5.5 de OpenAI, el propio Elon Musk define Grok 4.5 como un modelo de clase Opus -también Anthropic-, pero “más rápido, más eficiente en tokens y de menor coste”, como ha compartido en una publicación en la red social X.

Concretamente, lo ha comparado con el modelo Opus 4.7, aunque consigue un resultado “más competitivo”, al combinar capacidad con velocidad y coste, para aplicaciones reales. “Estamos cerrando el círculo en cuanto a la utilidad en el mundo real, no en ‘benchmarks’”, ha sentenciado en otra publicación.

En cuanto a su eficiencia de coste, Musk también ha reiterado su precio “competitivo” en comparación a otros modelos del sector. Concretamente, tiene un coste de 2 dólares por millón de tokens de entrada y 6 dólares por millón de tokens de salida.

Con ello, alcanza una eficiencia de tokens “dos veces mayor” que la de los modelos más recientes en su mismo rango. Esto se traduce en un modelo que proporciona “resultados inteligentes con mayor rapidez y a un coste mucho menor”.

Grok 4.5 ya está disponible para los usuarios a través de SpaceXAI, Grok Build y Cursor, sin embargo, aún no se ha lanzado en la Unión Europea, donde llegará “más adelante este mes”, como ha apuntado la compañía.