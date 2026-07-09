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Resumen

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Grok 4.5 es un modelo más económico y duncional, asegura la firma SpaceXAI. (Foto: AFP)
Grok 4.5 es un modelo más económico y duncional, asegura la firma SpaceXAI. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

SpaceXAI ha presentado su nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) actualizado Grok 4.5, diseñado específicamente para ejecutar tareas de programación y agentes con “velocidades líderes” y mayor eficiencia de coste que sus competidores, mientras mantiene capacidades a la altura del modelo Opus 4.7 de Anthropic.

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