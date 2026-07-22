Elon Musk estuvo meses criticando la nueva versión “La Odisea” de Christopher Nolan, vaticinando que su reparto diverso llevaría al fracaso. Sin embargo, la realidad ha sido distinta para la película que recién se estrena y que ha tenido éxito en taquillas.

Para compensar su error, Musk escribió en X: “Estoy dispuesto a darle a Mel Gibson 100 millones de dólares para que ruede una adaptación de ‘La Odisea’ con barcos, armaduras, armas y un reparto minuciosamente fiel a la historia, con todos los diálogos tomados directamente del poema original y pronunciados en griego homérico”.

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

A continuación, acompañó esa publicación con el anuncio de que su herramienta de IA Grok Imagine realizaría una versión cinematográfica de larga duración “históricamente precisa” del antiguo poema griego de Homero. También dijo que esta cinta de IA de ‘La Odisea’ estará lista antes de que termine 2026.

“Antes de que acabe este año, Grok Imagine hará una película de larga duración de ‘The Odyssey’ que será históricamente precisa y fiel al arte de Homero”, publicó Musk junto a un adelanto de tres minutos.

Reciente estreno

“La odisea” de Nolan se abrió paso hasta el primer puesto de la taquilla en Estados Unidos y Canadá, al recaudar 124,5 millones de dólares en su fin de semana de estreno, según estimaciones de la industria este domingo.

La versión cinematográfica del poema de Homero sumó otros 139 millones de dólares en ventas en el extranjero, para un total de 263,5 millones de dólares, de acuerdo con Exhibitor Relations.

Una cifra más que suficiente para cubrir el supuesto presupuesto de 250 millones de dólares de la película.