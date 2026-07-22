Elon Musk, CEO de X y SpaceX. (Foto: AFP)
Elon Musk, CEO de X y SpaceX. (Foto: AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Redacción EC

Elon Musk estuvo meses criticando la nueva versión “La Odisea” de Christopher Nolan, vaticinando que su reparto diverso llevaría al fracaso. Sin embargo, la realidad ha sido distinta para la película que recién se estrena y que ha tenido éxito en taquillas.

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